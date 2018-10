La planta icónica de Ford en los Estados Unidos cumple 100 años

BUENOS AIRES, 5. - Todo comenzó en 1918, cuando la planta empezó a producir barcos Eagle para la marina de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial.Hoy en día, 7.500 empleados trabajan en tres turnos para producir el vehículo más vendido de los Estados Unidos, la pick up F-150. La Planta Rouge de Ford en Estados Unidos es la única en la historia del continente en haber producido vehículos – y hasta barcos y tractores– ininterrumpidamente por 100 años. Estuvo operativa durante las dos guerras mundiales y 18 recesiones, todo esto mientras producía algunos de los modelos más icónicos de la compañía –desde el Ford A, pasando por el Mustang y la F-150.En la actualidad, mientras Ford conmemora el centenario de Rouge, la planta está preparándose para su siguiente acto, que incluye la producción de la F-150 híbrida en dos años.“Ford se compromete a garantizar que nuestros vehículos continúen impulsando el mundo de manera sustentable, ya sea que estén propulsados por motores EcoBoost, híbridos o sean totalmente eléctricos ", afirmó Bill Ford, Presidente Ejecutivo de Ford Motor Company.La Rouge producirá estos vehículos transformacionales utilizando la última tecnología en robótica, impresión 3D y realidad virtual, gracias a la apertura del nuevo Centro de Producción Avanzada en Redford, Michigan.La Rouge es donde la revolución industrial se apoderó. La visión de Henry Ford de la instalación de esta planta era que se convertiría en una potencia de fabricación totalmente integrada y autosuficiente.En los años 30, más de 100.000 empleados trabajaban en el complejo por día. Si Rouge hubiera sido una ciudad, habría estado rankeada como la 4° ciudad más grande de Michigan en ese momento. No es sorpresa que Rouge tuviera su propio departamento de bomberos, fuerza policial y hasta hospital – además de una planta de energía, fábrica de acero, vidrio y varios kilómetros de línea de montaje.Se convirtió en un símbolo de determinación y productividad del trabajador estadounidense. Es donde se estableció el salario de US$ 5 por día y ayudó a emerger a la clase media.La planta también es conocida por eventos que probaron la resiliencia de los empleados y la relación entre sindicatos y compañías.