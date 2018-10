Denunció que atan a su hijo en el Jardín de Infantes

Ante autoridad de la Comisaría 24ª de Granadero Baigorria, una mujer denunció que su hijo es atado con sogas para inmovilizarlo, en el Jardín de Infantes al que concurre.

De acuerdo a Cadena 3, la desesperada mamá sostuvo que Giusti exhibió marcas en distintas partes del cuerpo, algo que le llamó la atención.

PIDIO EXPLICACIONES: “ES MUY INQUIETO”

Además, contó que se dirigió hacia la casa de una de las docentes de la institución y le exigió explicaciones, y de acuerdo a su relato la maestra admitió que al niño lo atan porque "es muy inquieto".

"Perdonáme, no aguantó más la angustia y te lo tengo que decir: Giusti desde que llega al jardín y se va, ella lo sienta en un coche para que no moleste, porque es hiperactivo", sostuvo la denunciante, citando a la docente.

"Hay momentos en que me manda a que le saque el cordoncito, y le ato la parte de la pechera para que él se quede quieto. Y muchas veces con una soguita", continuó.

"Te imaginás yo como mamá como me sentí al saber eso. Ellas venían malhumoradas y se la agarraban con mi hijo, al que tenían atado por horas. Dejaban que se haga sus necesidades encima y me decían que no había llegado al baño, cuando en realidad no lo llevaban ni lo dejaban ir. Se la pasaba llorando pero no lo soltaban", afirmó la madre.

RESPUESTA DESDE EL JARDIN

Daniela, directora del Jardín de Infantes, por su parte, negó las acusaciones y aseguró que "el niño tiene ciertas características, es hiperactivo. Le pega a sus compañeros, no responde a consignas, está todo el tiempo en busca del peligro y se toca los genitales".

"No corría riesgos, pero me asustaba porque no es normal que esté en un pelotero de esa manera, porque busca siempre el peligro, se trepa a altura y quiere tocar la luz", agregó la docente.