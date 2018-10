La provincia lanzó la campaña de vacunación contra el sarampión

La ministra de Salud de la provincia, Andrea Uboldi estuvo presente ayer cerca del mediodía en nuestra cuidad para darle comienzo a la campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la rubéola, en un atractivo evento llevado a cabo en la Plaza 25 de Mayo, que contó con música, payamédicos y la banda de rap Zaspe Récords.“El objetivo es acercar vacunas a la comunidad, ya que muchas veces las personas tienen dificultades para acercarse a los Centros de Salud. Por eso, hoy estamos en un espacio público que hace que nosotros podamos pensar las estrategias de prevención aún afuera de los efectores de salud", destacó en primera instancia la funcionara provincial.En tanto, dijo que “es una campaña con una dosis extra, para que todas las mamás y papás sepan que más allá de que tengan el calendario al día, esta dosis extra le da una protección adicional. Esta provincia ha sido un ejemplo, ha habido más de 60 producciones de video clips y canciones, que estuvieron vinculadas con la campaña para poner una dosis de energía, pasión, color y motivación en un contexto nacional muy complejo”.Entre los presentes estuvieron la directora regional del Nodo de Salud, Marcela Kloster, el coordinador del Nodo de nuestra ciudad, Fernando Muriel, el intendente Luis Castellano y funcionarios provinciales y locales.En relación a la campaña, la directora regional del Nodo de Salud, Marcela Kloster, expresó: “en Santa Fe hace dos meses que estamos trabajando en la capacitación de los equipos, en la diagramación de los padrones de los Centros de Salud y en las escuelas y los jardines maternales. En la ciudad, la campaña funciona en los 11 equipos de atención primaria, el vacunatorio del Hospital, el ómnibus sanitario y para el lanzamiento está haciendo un apoyo el camión sanitario del Ministerio de Salud. Las familias pueden tener esta opción los días jueves, viernes y lunes de 15 a 18 en la Plaza 25 de Mayo y el fin de semana en la ciclovía de 16:30 a 18:30”, dijo.El coordinador del Nodo Rafaela, Fernando Muriel, destacó que “me parece muy importante potenciar esta campaña nacional que el Ministerio de Salud de la Provincia lleva adelante para poder visibilizar y que le llegue a las familias el mensaje de la necesidad de poder preservar la salud de nuestros hijos, nietos, a través de una vacuna. Son enfermedades que vacunándose se pueden prevenir y quedarnos todos más tranquilos y por supuesto cuidar a quienes más queremos que son nuestros niños. En las primeras dos horas de lanzamiento ya se vacunaron 30 niños y niñas de nuestra ciudad”, concluyó.La campaña está vigente del 1/10 hasta el 30/11. Las familias pueden acercarse a los Centros de Salud, el Omnibus Sanitario y el vacunatorio del Hospital Jaime Ferré. Está destinada a niños de 13 meses a 4 años de edad. Es importante llevar documentación del niño y si es posible el carnet de vacunas para poder registrarlo en el sistema y que no se duplique la vacunación.Uboldi se refirió a la falta de información sobre el presupuesto 2019 y los recortes para el mismo año en la salud: “pedimos tener transparencia en la información y esto no está ocurriendo”, explicó y alertó que sobre el presupuesto del año 2019 y el recorte para el Ministerio de salud "falta transparencia que les da el gobierno sobre el presupuesto del próximo año".Además, destacó que “el gobierno nacional prometió que iba a continuar igual y sabemos que hay un recorte en salud”, confesando además que aún no conocen el 100% del presupuesto y los recortes para el próximo año y que recién este mes pudieron lograr que se pagara mayo y junio de las empresas de diálisis de Santa Fe.