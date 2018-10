Lombardo comenzó un nuevo período en Soiva

El ex concejal del PJ, Marcelo Lombardo, puso en marcha anoche un nuevo ciclo al frente del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Vestido y Afines (SOIVA), continuando con su gestión que ya lleva años al frente.

Recordemos que Lombardo había conseguido 279 votos en las elecciones que se llevaron a cabo en la sede del gremio, rubricando los más de 30 años al frente.

"En principio cuando uno inicia una nueva gestión lo primero que aflora como sentimiento es la postura de agradecimiento a los trabajadores que nos acompañaron con su voto, y que se extiende al resto de la comunidad que por donde uno puede expresarse. Pero también es cierto que este agradecimiento deriva en una cuota de responsabilidad, sobre todo por el momento que nos toca atravesar", le expresó en la previa del acto a LA OPINION.

El dirigente dijo que "este es un presente difícil, donde estamos llevando adelante una campaña donde la crisis está presente y en donde las posibilidades de trabajar se hacen muy difíciles y ante ese contexto queremos marcar mucha honestidad y expresarle claramente a los trabajadores cuál es la situación, y que es lo que pasa con esta situación que estamos viviendo", y destacó que "hoy esas posibilidades de crecimiento, de mejorar condiciones de empleabilidad para los afiliados prácticamente quedan en un segundo término porque prácticamente tenemos que enfocar prioritariamente todo nuestro esfuerzo, sostener lo que se pudo alcanzar en una etapa de crecimiento de industria que hoy se ha revertido", sostuvo Lombardo, quien fue elegido con un 94% de adhesión.

En tanto, destacó al respecto que "uno asiste con cierto desazón y ve cómo en tan poco tiempo han cambiado los temas de la agenda colectiva, como en un tiempo atrás la discusión venía por el impuesto a las ganancias. Hoy el cambio es notorio y muy negativo en lo que respecta a nuestra industria" y alertó que "no tenemos otras recetas para estas etapas que llamar a todos los compañeros a mantenernos unidos, a manetenernos unidos, atrincherarnos no en contra de nadie, sino en defensa de nuestros propios intereses y en ese atrincheramiento poder lograr los plazos de unidad necesarios como para enfrentar las situaciones de conflicto y de dificultades que se presentan", dijo.

Además, explicó que "queremos sortear las dificultades de una manera solidaria y caritativa, y nos pasa en este etapa donde hay muchos puestos de trabajo que peligran y en donde hay una importante capacidad productiva instalada ociosa que hace que los puestos de trabajo no estén seguros".

El secretario remarcó que en el gremio se están tomando medidas paliativas que ayudan a sostener los puestos de trabajo y repartiendo de alguna manera las cargas de las dificultades. "Es fundamental que todos los trabajadores entiendan que ante estos procesos de dificultades veamos como resignamos algo para sostener el puesto de trabajo. Algo que no es lo que queremos, porque dentro de las instituciones gremiales uno trabaja en la promoción de los trabajadores y en conseguir mejores condiciones de vida, para él y su familia. Pero este es un momento donde las dificultades económicas hace que lo estamos viviendo las prioridades cambien y que hagamos otro tipo de tareas", finalizó.