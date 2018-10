La UTN dio la bienvenida al SIEF

La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Rafaela, tuvo el agrado de recibir, este miércoles por la mañana en sus instalaciones del barrio Villa Rosas, a toda la comunidad en el marco del 14º Simposio de Investigación en Educación en Física (SIEF), el primero que se desarrolla en Rafaela y que se extenderá hasta este viernes 5 de octubre.Se trata de un evento bienal promovido por la Asociación de Profesores de Física de la Argentina – APFA. Es un proyecto itinerante que se organiza en distintos lugares del país vinculando a los investigadores en enseñanza de la física con docentes de todos los niveles del sistema educativo, investigadores de física y especialistas en educación.Estuvieron presentes en el acto central las siguientes autoridades: ingeniero Oscar David, decano de la Facultad Regional Rafaela de UTN; ingeniero Eduardo Duelli, secretario académico y miembro del Comité Organizador; ingeniero Juan Farina, presidente de la Asociación Profesores de Física de la Argentina, y la ingeniera Cecilia Culzoni, coordinadora del Comité Organizador. Además, estuvieron presentes la licenciada Mariana Andereggen, secretaria de educación del municipio local, Fernando Muriel, coordinador del Nodo Rafaela, la profesora Laura Culzoni, regente del ISPNº 2 “Joaquín V. González”, docentes, estudiantes y público en general.Se hizo lectura a una carta emitida por el intendente Luis Castellano, quien felicitó esta importante actividad promovida y deseó un exitoso desarrollo del evento. Cabe señalar que este Simposio ha sido declarado de interés provincial mediante un decreto firmado por el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, y de interés municipal mediante un decreto firmado por el intendente rafaelino. En tanto, el Ministerio de Educación de Santa Fe lo ha declarado de interés educativo mediante un decreto firmado por Claudia Balagué, la ministra titular. El Concejo Municipal de Rafaela también lo ha declarado de interés en una de sus últimas sesiones ordinarias, al igual que la Universidades de La Plata, Rosario, Catamarca, Córdoba y Misiones. También se destacó que este SIEF ha recibido el auspicio del CONICET, la Fundación Acindar del gobierno de la provincia, y del gobierno de la Municipalidad de Rafaela.A continuación, Juan Farina dirigió la palabra hacia los presentes, quien mencionó que “hace 40 años, APFA tuvo su primera reunión nacional de educación en física en San Luis, y hace 28 años, el primer SIEF en Tucumán. No son datos menores, ya que APFA está presente siempre, discutiendo los nuevos escenarios en la que el siglo XXI, que en este caso nos convoca, como investigadores y profesores en enseñanza de la física, las ciencias naturales, la matemática, la tecnología. Mucho es lo que se ha hecho y lo que se hará en el campo de la investigación de la enseñanza de las esencias, en particular en enseñanza de la física. Destacados investigadores nacionales e internacionales nos acompañan y disertarán de modo que a la vanguardia de los hechos importantes que nos convocan, no es menor que una de las conferencias previstas que tenemos en este día -por ayer- nos interpele acerca de las competencias en la enseñanza de las ciencias y su significado y las propuestas curriculares de todos los niveles educativos y su análisis crítico de la misma. SIEF tiene como propósito generar, ofrecer un ámbito de comunicación, debate y reflexión sobre la educación en física y la didáctica de las ciencias como campo de investigación, y nunca puede estar ajena, como tampoco estarán ajenos a este simposio las Tics y la educación en ciencias de la actualidad. En Argentina, la educación en física se ha consolidado desde hace varios años como un campo de investigación que ha desarrollado perspectivas teórico-metodológicas propias. En la actualidad, este campo no se limita al estudio de los haberes aplicables provenientes a situaciones específicas de aula, sino que se enriqueció con aportes provenientes de otras disciplinas, en particular elementos de carácter lingüísticos, epistemológicos, psicológicos, pedagógicos, entre otros. Actualmente, y como objetivo desde la consolidación de SIEF, podemos decir que contamos con profesionales competentes en la educación en ciencias que son reflexivos, críticos y capaces de dar respuestas a los problemas de la realidad educativa en la que estamos inmersos para permitir su transformación. Tampoco será menor la mirada que trataremos sobre la importancia de los contenidos académicos en la educación formal desde una mirada de las neurociencias, qué hay acerca de los aprendizajes integrados en la secundaria 2030, qué decir sobre la metodología en investigación en educación en ciencias, qué decir acerca de la enseñanza de la física en tiempos de educación STEM, cuáles son los aportes actuales en investigación en formación docente, cuáles son los desafíos y errores a los cuales nos enfrentamos en la enseñanza de la física en el siglo XXI. También se desarrollarán mesas redondas donde se planteará, si la enseñanza más el estudio nos da una ecuación que significa aprendizaje, reflexiones pedagógicas, metodología en investigación en ciencias, las tensiones entre abordaje, teorías y técnicas, etc. Todo esto nos está esperando desde este miércoles, más allá de que ya hemos tenido dos días en las cuales hemos asistido a talleres, como lecturas en clases de física, escrituras de trabajos, aprendizajes significativos, etc. Estamos y seguiremos estando en el camino que nos propusimos, porque APFA es eso, es un conglomerado de investigadores y docentes comprometidos con la enseñanza de la física. Bienvenidos a SIEF 14, donde el rol del investigador es fundamental para seguir avanzando”.A su vez, para referirse a este destacado evento habló Cecilia Culzoni, quien agradeció a todos por participar, por haberse interesado y por su presencia en la inauguración, como así también destacó la tarea de toda la comisión organizadora. “Escucharemos a especialistas de diferentes ramas de las ciencias, compartiremos experiencias de quienes han puesto en cuestión sus propias prácticas docentes, y que se puedan aprovechar al máximo estos días de trabajo”, anunció.En tercer lugar, fue el turno de mencionar algunas palabras el ingeniero Eduardo Duelli, quien remarcó que “como parte de un equipo de gestión, ha sido un desafío y una responsabilidad la organización de este SIEF. Nos sentimos con enorme satisfacción de poder recibir en nuestra facultad a investigadores, docentes y especialistas que nos permitirán compartir sus logros en la enseñanza de las ciencias. Sin dudas, sus aportes y experiencias nos ayudarán para nuestro desempeño como docentes e investigadores. Tenemos la certeza de que este evento realizará significativos aportes con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestras comunidades educativas. Es necesario destacar que todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo institucional de las autoridades de la facultad, del decano, de todos los que han colaborado con nosotros dentro de la facultad, ya que son imprescindibles para la realización de estos eventos, al igual que las empresas y los distintos equipos de la Regional de Rafaela. ‘La educación no cambia al mundo: cambia a las personas que van a cambiar al mundo’, tal como lo dijo Paulo Freire".Finalmente, el que cerró la bienvenida fue el decano David, al afirmar que “en estos momentos de crisis, pensamos que hay que apostar mucho más a la educación. En ese camino, este tipo de actividades nos va a ir fortaleciendo y sosteniendo en el camino que sostenemos desde hace muchos años. Lo que hay que hacer es trabajar, tener espacios comunes como estos, sostenerlo en el tiempo. Una de las razones por las que aceptamos hacer este congreso en su momento, era precisamente aprovechar este tipo de herramientas en nuestra ciudad, ya que hay muchos docentes de Rafaela y la región que tienen que salir para capacitarse o conocer temas de actualidad. Si nosotros fortalecemos a los docentes, fortalecemos también la calidad educativa, que es lo que tenemos que tener como guía. Desde la facultad, tenemos el compromiso de seguir apoyando este tipo de eventos para continuar con el crecimiento del nivel educativo”.Por último, se mostró un video de presentación acerca de la XXI Reunión Nacional de Educación en Física que se hará el próximo año en Rosario y se realizó un homenaje muy emotivo a Alberto Maiztegui, uno de los máximos exponentes de la física del país, por parte del ingeniero Vicente Capuano.