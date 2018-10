Argentina, expuesta al riesgo

Con el nuevo acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional y los respaldos simbólicos otorgados por los países del Grupo de los 7 entre otros tantos la Argentina ha logrado oxígeno para mantenerse en medio de las turbulencias de la economía internacional y de los problemas domésticos, aunque ello no significa ninguna garantía. El Gobierno obtuvo "tiempo" pero a un costo muy elevado al resignar la posibilidad de crecer este año o el próximo a la vez que crecen las tensiones sociales y nadie sabe qué puede pasar en diciembre. El término "ajuste" domina todos los discursos en tanto que "reactivación" no aparece en ningún documento oficial.

Más allá de este súper préstamo del FMI, Argentina se encuentra en una situación de absoluta debilidad. Más aún considerando que el endeudamiento se acerca a casi el 90 por ciento del Producto Bruto Interno. Es como que un trabajador tenga una deuda similar a todos sus ingresos anuales mientras que, para empeorar la situación, lo que cobra por mes no le alcanza para cubrir sus gastos. Es decir, no sólo debe un monto similar a la suma de todos sus sueldos de un año sino que no tiene capacidad de ahorro, por lo tanto no tiene chances de ir reduciendo su nivel de endeudamiento. El panorama, entonces, es más oscuro que claro.

En este marco, Argentina, República Dominicana, Honduras y Paraguay, figuran entre los países de la región más expuestos a riesgos por el perfil del endeudamiento y las necesidades de financiamiento, advirtió en un informe la calificadora Moody´s.

Por el contrario, la compañía indicó que los países de la región con menor exposición a estos peligros son Brasil y Chile.

"La fortaleza fiscal de los gobiernos de América Latina se ha deteriorado en la última década, ya que los indicadores de deuda han incrementado ante un crecimiento económico más débil", indicó en su reporte Moody´s Investors Service.

En el estudio, la agencia analiza la estructura de deuda de cada gobierno para determinar su exposición ante las condiciones de financiamiento más rigurosas. Al respecto, el documento alertó que las condiciones globales de financiamiento más restrictivas incrementan los riesgos asociados con la deuda en moneda extranjera y la dependencia en inversionistas extranjeros.

De acuerdo a este análisis de Moody´s, antes de tomar en cuenta cualquier factor mitigante, Argentina, República Dominicana, Honduras y Paraguay se encuentran entre los países más expuestos a este tipo de riesgos. Al contrario, Brasil y Chile están entre los menos expuestos. Los requerimientos de financiamiento relativamente bajos, los perfiles de vencimiento de deuda a largo plazo, y la existencia de colchones fiscales mitigan los riesgos crediticios asociados con las condiciones de financiamiento más restrictivas a nivel mundial, destacó.

Renzo Merino, vicepresidente de la calificadora, sostuvo que los soberanos de América Latina tienden a tener perfiles de vencimiento de deuda relativamente largos, dada la gran proporción que guarda todavía la deuda externa que les fue otorgada por acreedores oficiales. "Esto, junto con los moderados requerimientos de endeudamiento, ayuda a mitigar la exposición a los riesgos crediticios asociados con las actuales condiciones de financiamiento más restrictivas", sostuvo.

Para determinar la fortaleza del perfil de endeudamiento en general de los gobiernos de América Latina, Moody s analizó el perfil de vencimiento de la deuda de cada país y sus necesidades brutas de endeudamiento anual. En 2017, el vencimiento promedio para los países de la región era de 11,5 años: Brasil tenía el vencimiento promedio más corto, de 5,9 años, seguido de Argentina, con 7,7 años.

En términos de requerimientos de endeudamiento, el gobierno latinoamericano promedio necesita financiar 7% de su PIB para cubrir sus pagos de deuda y déficit. "La estructura de deuda y los consecuentes riesgos crediticios varían extensamente entre gobiernos latinoamericanos. En general, Moody´s identifica que Chile y Perú son los gobiernos menos expuestos de la región, después de tomar en cuenta los factores mitigantes de riesgo. En el lado opuesto, Argentina y Ecuador son actualmente los más expuestos", explicó la calificadora.

Que el Gobierno de Cambiemos haya golpeado las puertas del FMI significa que en el mercado nadie le quiere prestar dinero sino es a tasas muy elevadas que compensen en nivel del riesgo. No extraña por tanto que el mismo Presidente de la Nación haya tenido, en su reciente visita a Estados Unidos, que descartar la posibilidad de que el país caiga en un nuevo default.

A pesar del nuevo blindaje del FMI, la Argentina no genera confianza en los inversores internacionales (ni locales). Todavía tiene muchas exigencias que cumplir antes convertirse en un país previsible que respete las reglas de juego y no las cambie en medio de los partidos como ha sucedido en su historia de los últimos años.