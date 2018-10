Los beneficios de la homeopatía

En reciente diálogo con el Dr. Flavio Bertuetti los consultamos acerca de los beneficios aporta la medicina homeopática?

El profesional remarcó que "Para comenzar hay que entender que la homeopatía toma a la persona como un todo y no como un conjunto de órganos. Por ende la enfermedad es la desarmonía del ser humano que se manifiesta a través de síntomas físicos. Entonces al armonizar al paciente desaparecen los síntomas y se consigue la curación".

En relación al tipo de afecciones sobre la cual la homeopatía es más efectiva puso de relieve que "en estos tiempos el mayor causante de la desarmonía es el estrés (desde niños hasta ancianos) y normalmente se manifiesta con ansiedad, depresión, insomnio, gastritis, colon irritable, enfermedades autoinmunes, etc.".

Por otra parte enfatizó que respecto a afecciones como reuma, artrosis , la homeopatía puede aportar soluciones, remarcando "si definitivamente si, en un comienzo de las enfermedades reumáticas aún las articulaciones no están deterioradas y ese proceso destructivo se puede frenar. Pero cuando él o los órganos ya presentan daño celular debe utilizarse otras técnicas medicas como la celuloterapia y la medicina orthomolecular".