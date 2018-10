Colón quiere darlo vuelta

SANTA FE, 4 (NA) - Colón se enfrentará hoy a Junior de Barranquilla en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana en el cual buscará un triunfo por más de dos goles que le permita pasar a la próxima instancia. El encuentro se disputará a partir de las 19.30 en el estadio Brigadier General Estanislao López, será controlado por el árbitro Diego Haro de Perú e irá televisado en directo por Fox Sports.

El elenco de Santa Fe perdió por 1 a 0 en Colombia por lo cual deberá ganar por dos tantos o más para poder clasificarse a los Cuartos de Final. Colón viene de caer en su visita a Boca el pasado domingo por 3 a 1 y, si bien el entrenador Eduardo Domínguez aún no confirmó el equipo, es probable que Javier Correa regrese al once titular en lugar de Nicolás Leguizamón. En tanto, el técnico aguarda por la recuperación del defensor Guillermo Ortiz, quien sufrió una ruptura fibrilar en el gemelo interno de su pierna derecha, pero al parecer el jugador no llegaría en óptimas condiciones.

Estas serían las formaciones:

Colón: Leonardo Burián; Gustavo Toledo, Erik Godoy, Emanuel Olivera, Gonzalo Escobar; Leonardo Heredia, Matías Fritzler, Franco Zuculini, Marcelo Estigarribia; Tomás Chancalay y Javier Correa o Nicolás Leguizamón. DT: Eduardo Domínguez.

Junior (Colombia): Sebastián Viera; Marlon Piedrahita, Willer Emilio Ditta, Rafael Enrique Pérez, David Murillo; Sebastián Hernández, James Sánchez, Leonardo Pico, Jarlan Barrera, Yony González y Luis Díaz o Teófilo Gutiérrez. DT: Julio Comesaña.