A una del final, tres por definir

El oficial de Inferiores de la Primera B de Liga Rafaelina de Fútbol se acerca a su final. Sólo queda por disputar un capítulo de las 22 fechas.

Por el lado de la Zona Norte faltaba definir la Sexta División y Tiro Federal no dejó escapar la oportunidad, volvió a ganar y se consagró campeón. Los otros son: Moreno (Séptima y Octava) y Humberto (Novena).

En la Zona Sur, en Sexta, Santa Clara aprovechó que el otro líder, Atlético María Juana quedó libre, ganó, y con un punto se consagrará campeón. Algo similar pasó en la Octava, donde La Hidráulica aprovechó la ‘ventana’ del conjunto de María Juana, lo superó en las posiciones por dos unidades y ahora todo depende del conjunto de Frontera. En Séptima el campeón ya es La Hidráulica y en Novena Atlético de María Juana.

Todo lo ocurrido en la fecha N° 21, los goleadores y lo que se le viene a cada club:



ZONA SUR



Sexta División: Santa Clara 3 (Marcos Cavallo x 2 y Valentín Imoberdorf) vs. Zenón Pereyra 0, San Martín 0 vs. La Hidráulica 1 (Rodrigo Caballero), Bochazo 0 vs. Libertad E. C. 0, Atl. Esmeralda 1 (Rodrigo Flores) vs. Dep. Josefina 2 (Ramiro Rivero y Agustín Ribodino), Talleres (MJ) 1 (Ticiano Moreno) vs. Florida 1 (Ignacio Cortesini). Goleador: Marcos Cavallo (Sp. Santa Clara), con 12 tantos.



Séptima División: Santa Clara 1 (Gabriel Gómez) vs. Zenón Pereyra 1 (Lautaro Avaro), San Martín 0 vs. La Hidráulica 6 (Alejandro Ledebur, Cristian Mendoza x 2, Lucas Luque, Facundo Navarro y Gastón Giordano), Bochazo 2 (Pablo Zapata y Leandro Casco) vs. Libertad E. C. 1 (Santiago Streitemberger), Atl. Esmeralda 0 vs. Dep. Josefina 1 (Ulises Aimar), Talleres (MJ) 1 (Agustín Bonino) vs. Florida 3 (Facundo Ponce x 2 y Lautaro Cabral). Goleador: Pablo Zapata (Bochazo), con 13 goles.



Octava División: Santa Clara 1 (Julián Caffarena) vs. Zenón Pereyra 2 (Benjamín Maffini y Atalivar Galante), San Martín 0 vs. La Hidráulica 3 (Ariel Peralta x 2 y Francisco Longo), Atl. Esmeralda 1 (Máximo Leurino) vs. Dep. Josefina 1 (Emanuel Bottero), Talleres (MJ) 0 vs. Florida 4 (Alexis Lencina x 2, Agustín Mansilla y Brian Farías). A Bochazo le dieron los puntos ya que Libertad E.C. no presentó la divisional. Goleador: Ulises Cattani (Atlético María Juana), con 14 goles.



Novena División: Santa Clara 1 (Juan Suppo) vs. Zenón Pereyra 1 (Lucas Bossio), San Martín 0 vs. La Hidráulica 0, Bochazo 3 (Agustín Ocampo, Lautaro Cabral y Alexander Barrios) vs. Libertad E. C. 0, Talleres (MJ) 0 vs. Florida 1 (Alexandro Sánchez). A Josefina le dieron los puntos ya que Atl. Esmeralda no presentó la divisional. Goleador: Ramiro Jaime (Atlético María Juana), con 18 goles.



Próxima fecha (22°, última): Dep. Josefina vs. Talleres María Juana, Libertad Estación Clucellas vs. Atlético Esmeralda, La Hidráulica vs. Bochófilo Bochazo, Zenón Pereyra vs. San Martín de Angélica, Atlético María Juana vs. Sportivo Santa Clara. Libre: Florida de Clucellas.



ZONA NORTE



Sexta División: Arg. Vila 1 (Daniel Morales) vs. Arg. Humberto 0, U. Sancristobalense 0 vs Sp. Roca 1 (Joaquín Ulman), Tiro Federal 3 (Alexander Fernández x 2 y Alan Fernández) vs. Dep. Bella Italia 0, Dep. Ramona 3 (Tomás Panero x 2 y Nicolás Salusso) vs. Dep. Aldao 0, Ind. Ataliva 1 (Lucas Ruíz) vs. Dep. Tacural 0. Goleador: Marcelo Oliva (Arg. Humberto), con 15 goles.



Séptima División: Arg. Vila 1 (Guillermo Hallet) vs. Arg. Humberto 4 (Alejo Agüero x 2, Juan Leineker y Fabricio Astesana), U. Sancristobalense 1 (Leonel Barreto) vs Sp. Roca 1 (Tomás Tabusso), Tiro Federal 0 vs. Dep. Bella Italia 0, Dep. Ramona 0 vs. Dep. Aldao 1 (Leonardo Iturre). A Ind. Ataliva le dieron los puntos ya que el Dep. Tacural no presentó la divisional. Goleador: Santino Gaido (Moreno), con 18 goles.



Octava División: Arg. Vila 0 vs. Arg. Humberto 1 (Ricardo Rodríguez), U. Sancristobalense 2 (Juan Barberis y Thomas Rivas) vs Sp. Roca 1 (Mateo Roldán), Tiro Federal 1 (Tomás Roldán) vs. Dep. Bella Italia 0, Dep. Ramona 0 vs. Dep. Aldao 0, Ind. Ataliva 2 (Sebastián Sereno x 2) vs. Dep. Tacural 3 (Juan Bravo y Lautaro Tinivella x 2). Goleador: Nahuel Bett (Moreno), con 20 goles.



Novena División: Arg. Vila 0 vs. Arg. Humberto 0, U. Sancristobalense 1 (Jair Sandoval) vs Sp. Roca 2 (Nicolás Marconetto y Enzo Roldán), Tiro Federal 1 (Natanael Córdoba) vs. Dep. Bella Italia 0, Dep. Ramona 1 (Máximo Balbo) vs. Dep. Aldao 2 (Pedro Molinari y Bautista Beccaría), Ind. Ataliva 2 (Alberto Ciro y Thiago Yaffei) vs. Dep. Tacural 1 (Lorenzo Aguilar). Goleadores: Stefano Mezzadri Montini y Federico Vercelli (Arg. Humberto), con 15 goles cada uno.



Próxima fecha (22°, última): Dep. Aldao vs. Independiente Ataliva, Dep. Bella Italia vs. Sp. Ramona, Sp. Roca vs. Tiro Federal de Moisés Ville, Arg. Humberto vs. Unidad Sancristobalense, Moreno de Lehmann vs. Argentino Vila. Libre: Deportivo Tacural.