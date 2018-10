Víctor Bottaniz fue muy autocrítico tras la eliminación de Atlético de Rafaela, con la derrota 2 a 0 ante Sarmiento de Resistencia. No se esperaba menos en la conferencia de prensa, luego de una nueva pobre imagen mostrada por su equipo. “Nosotros no supimos cómo hacer para entrar, nos costó muchísimo y eso creo que fue mérito de ellos, falta de capacidad nuestra y a lo mejor de no entender el partido, había que tener más paciencia”. Y sumó: “Arrancamos el ST tratando de ir rápido, me parece que el hecho de apresurarse, querer ir y abusar de los pelotazos les facilitó el trabajo a ellos”.



- Decepcionado después de esta nueva derrota y la eliminación de la Copa…



- No sé si es una decepción, se perdió un partido. Hicimos un buen PT, no de lo mejor, pero generamos, llegamos. El ST no me gustó, el equipo se apresuró demasiado, tiro muchos pelotazos como que lo buscaban al Flaco (Quiroga) y no estaba. Abusamos de las pelotas largas y no tuvimos profundidad. No fue bueno el ST nuestro.

Con un equipo durísimo, que trata de circular la pelota y cuando la pierden tratan de achicar bien atrás, se nos hizo difícil, no solo a nosotros a todos los equipos que enfrentaron ellos. Juegan bien, son duros y creo que merecieron ganarlo al partido.



- ¿Qué análisis hace del rendimiento del equipo? Otro partido que no logran encontrarle la vuelta…



- El PT no creo que jugamos mal, el ST sí. Fue bastante parejo y cometimos un error en una pelota que saca Ramírez por dentro teniéndolo a Ángelo pasado, después viene el penal, me parece que eso a ellos los tranquilizó mucho más, se hicieron mucho más duros atrás y a nosotros nos costó, nos costó circular la pelota, no fuimos profundos.

Fue un justo ganador, me quedo con algo del PT, con nada del ST.



- ¿Preocupa la manera que se pierde? Se juega mal, no generan situaciones claras prácticamente.



- Lo nuestro no fue bueno, también tienen méritos Sarmiento, es un equipo que defiende bien, yo se que todo lo malo es de Atlético y me hago cargo, pero también hay que destacar que el rival jugó bien. De ahí a que nosotros sepamos reconocer que la pelota no circuló bien, que Ramírez abusó de pelotas largas estamos totalmente de acuerdo, nos faltó generación de juego. Intentamos con Montagna por afuera, Albertengo y Casa por dentro, saqué un volante de corte para poner a Marconato adentro. La idea está, después el rival juega.



- Si el domingo no ganan en Puerto Madryn, ¿se puede poner en duda su continuidad?



- No creo que sea lo más importante pensar en la continuidad del entrenador si perdés tres partidos, no tengo problemas. Si así lo creen me voy mañana. Tengo un grupo que es fantástico, perdimos dos de visitante, y el otro día de local Chicago con muy poquito nos ganó. Si creen que en el tercer partido me toca irme, en el fútbol hay necesidad de cambiar técnicos. Estoy tranquilo y convencido, tenemos un buen equipo pero hay que terminar de acomodarlo.

Trataremos de ir a buscar el partido, es muy importante, sumamente difícil y hay que enfrentarlo. Esto es fútbol, acá no hay magia, hay que tratar de acomodar las cosas y ganar.