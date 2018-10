Primavera empezó con cambios climáticos de cierta magnitud

La semana presentó diversos eventos y anomalías climáticas, en su comienzo el paso de un frente de tormenta, con precipitaciones acompañado de piedras.

El área afectada fue el noreste del departamento San Martín (distrito San Martín de las Escobas), el noroeste del departamento San Jerónimo (distritos López, Gálvez y Gessler) y el sur del departamento Las Colonias (distrito San Carlos Sur), con daños parciales y hasta un 100 % de los lotes.

Otra región afectada fue el noroeste del departamento Castellanos (distrito Aldao) con un registro aproximado de 120 mm de agua caída. A posteriori días soleados, ventosos con dirección norte y un aumento de la temperatura media con registros próximos a los 39 ºC.

Consecuencia de ello, rotación de la dirección del viento, nuevo frente de tormenta con nuevos escenarios y epicentros en distintos departamentos, con ráfagas de fuertes vientos, caída de granizo y precipitaciones.

Siendo en esta oportunidad el área con mayor grado de afectación el sur departamento San Jerónimo (distrito San Genaro), el sur departamento San Cristóbal (distrito Constanza) y sectores puntuales en los departamentos Vera y General Obligado.

Finalizando la semana con un marcado descenso de las temperaturas medias y vientos de dirección sur.

Esta cantidad y variación de eventos en toda el área de estudio, siempre estuvo acompañada con precipitaciones, siendo muy variados los montos pluviométricos registrados en los distintos distritos de cada departamento, pero en general fluctuó entre 5 y 50 mm, con sectores puntuales de 125 mm.

Las tareas realizadas en la semana fueron:

a) La continuación del proceso de siembra de girasol, maíz de primera y arroz, siempre que las condiciones de los suelos lo fueron permitiendo, favorecido por las óptimas condiciones ambientales y la buena disponibilidad de agua útil en la cama de siembra.

b) Prosiguieron las aplicaciones de herbicidas para el control de las malezas en los lotes con destino a soja de primera, para el logro del máximo control de las mismas y fungicidas preventivos en cultivares de trigo.

c) Roturación y acondicionamiento mecánico de lotes con destino a soja de primera.

d) Monitoreo de las trampas y detección de la presencia del picudo algodonero y la realización de aplicaciones, si fuera necesario.

Para el período comprendido entre el miércoles 3 al martes 9 de octubre de 2018, los pronósticos prevén desde el inicio hasta el final del mismo, condiciones de estabilidad climática, con escasa nubosidad, progresivo aumento de las temperaturas y días soleados, con nula probabilidad de precipitaciones, en casi la totalidad del área de estudio. A excepción del área norte que comprenden los departamentos 9 de Julio, Vera, General Obligado y el norte de los departamentos San Cristóbal, San Justo y San Javier, en la misma a partir del lunes 8, se registraría aumento de la nubosidad, condiciones de inestabilidad y altas probabilidad de precipitaciones de baja intensidad.

Las temperaturas medias diarias fluctuarían entre mínimas de 5 a 20 ºC y máximas de 21 a 31 ºC.

Las previsiones climáticas descritas afectarían parcialmente la realización de las diferentes actividades en los distintos sistemas productivos en la zona mencionada.



TRIGO

Los diferentes eventos mencionados, en particular las caídas de granizo, con variados grados de incidencia y daños que en lotes puntuales fueron del 100%, las precipitaciones registradas continuaron sosteniendo la condición del cultivo y cubriendo las demandas.

El mismo continuó manifestando en un 95% de lo implantado, estado bueno a muy bueno con muchos lotes en estado excelente, un 5% en estado bueno a muy levemente regular.

El monitoreo de los lotes continuó reflejando la presencia de la mancha amarilla del trigo (Drechslera tritici-repentis), situación que se mantuvo y no pasó a preocupación. Así mismo, se han realizado aplicaciones preventivas, particularmente en las variedades más susceptibles y de ciclo corto.

Al margen de lo mencionado, hasta la fecha el estado sanitario del cultivo fue muy bueno, sin expresión de enfermedades ni de plagas.

Ante el descenso muy marcado de las temperaturas, sería muy importante que las mismas no descendieran a valores inferiores a 4 ºC y ocurrieran heladas tardías en estas etapas de definición del cultivo, dadas las expectativas puestas en el mismo.

Se observaron, los siguientes estados fenológicos: 3 “elongación del tallo” 37 (hoja bandera visible), 39 (lígula de hoja bandera visible), 4 “preemergencia floral” 41 (vaina de la hoja bandera extendida) 45 (inflorescencia en mitad de la vaina de la hoja bandera) 47 (vaina de la hoja bandera abierta) 49 ( primeras aristas visibles) 5 “emergencia de la inflorescencia” 51 (primeras espiguillas de la inflorescencia visibles), 55 (mitad de la inflorescencia emergida), 59 (emergencia completa de la inflorescencia), 6 “antesis” 61 (comienzo de antesis) 65 (mitad de antesis) 69 (antesis completa) y lotes más avanzados en 7 “grano lechoso”.



MAÍZ DE PRIMERA

El proceso de siembra mostró un grado de avance del orden de 83%, representando aproximadamente 75.100 ha, con un retraso de 2 puntos en 7 comparación a la campaña del año anterior. El mismo fue regulando su ritmo por las condiciones climáticas que se registraron.

Las precipitaciones brindaron óptima disponibilidad de agua útil en la cama de siembra y buenas condiciones ambientales, para toda el área, recuperándose así el pequeño déficit que se insinuó la semana anterior.

Se estimó una intención de siembra de 90.500 ha aproximadamente, representando un incremento del 16 % en comparación a la superficie sembrada en la campaña anterior, manteniéndose la misma ante los distintos escenarios transcurridos.

Se observaron, los siguientes estados fenológicos: V “estados vegetativos”, Ve (emergencia), V1 (1º hoja desarrollada), V2 (2º hoja desarrollada), V3 (3º hoja desarrollada), V4 (4º hoja desarrollada), V5 (5º hoja desarrollada), V6 (6º hoja desarrollada) y los más avanzados V7 (7º hoja desarrollada).



GIRASOL

Lentamente continuó el proceso de siembra del girasol, el cual fue alterado por los eventos climáticos mencionados, en particular en los departamentos del centro y sur, áreas que se fueron incorporando estos últimos lotes y cerrando con la implantación del mismo.

Presentó un grado de avance del orden del 98 %, representando aproximadamente 121.500 ha, con un adelanto de 1 % en comparación a la campaña del año anterior, pero con unas 6.070 ha más sembradas.

Recordando que la intención de siembra sería aproximadamente de unas 124.000 ha.