Capuano: “tenemos que revertir la actualidad de la física”

Vicente Conrado Capuano es un ingeniero electrónico y magister en Educación en Ciencias Experimentales y Tecnología, investigador y profesor titular en las cátedras de Física I y Física II en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFyN) de la Universidad de Córdoba que está en nuestra ciudad formando parte de este SIEF 2018. En diálogo con LA OPINION, expresó que “la física es de esas materias que en la escuela secundaria los chicos tienen problemas, porque no les gusta o porque los profesores no les caen muy simpáticos. Eso es lo que uno está tratando de revertir. Hace muchos años que estamos en esto, 30 o 40, y el problema lo hemos resuelto a medias, por eso es que nos seguimos reuniendo. Este es un problema muy complejo, muy serio, y debemos seguir trabajando con los chicos más jóvenes. Tenemos que seguir generando nuevos modos de enseñanza porque hay nuevas tecnologías (como pizarras eléctricas, por ejemplo). Y a los chicos que están terminando el secundario y tengan deseos de estudiar física, les voy a decir algo que puede traer algún problema. La física es linda, y que si cree que no es linda porque sus experiencias con física en la escuela con sus docentes no ha sido buena, que desconfíe y que siga pensando que la física es atractiva, y que si la estudia, va a encontrar un camino muy interesante en la vida, ya que después, podrá enseñar a su manera, tal vez distinta a cómo se enseña hoy la física, para que los futuros chicos tengan una mirada o una visión de la física distinta a la que los chicos tienen hoy”.Al preguntarle el estado de situación de la carrera en el país, acotó que “tiene todas las dificultades que te comenté. Los profesorados tienen muy poca matrícula y son pocos los chicos que estudian física. La enseñanza de la física tiene sus problemas y los que cargan con el peso de esos problemas son los alumnos. Es un círculo vicioso, porque la física no se enseña de alguna manera, sino que le estamos buscando la vuelta para que se enseñe así, entonces a los chicos no les gusta y no se matriculan en los profesorados. Es toda una cadena de realimentación negativa hacia la física que es lo que hay que cambiar”.También dijo que otro de los objetivos es “que la física debe ocupar un lugar más cotidiano y no sea un espacio donde únicamente pueden acceder personas importantes. La física debe ser para todos, ya que el hombre debe explicarse porqué suceden las cosas. La física tiene que formar parte de la cultura del hombre. Y creo que de eso se trata. Su enseñanza, su disciplina y su cuerpo de conocimientos debieran formar parte de la cultura del hombre. La idea es tratar de llegar a la cotidianeidad con la física para que la sociedad en general la advierta dónde está en sus actos de todos los días".En cuanto a su rol en la conferencia de presentación, Capuano dijo que “le rendimos un homenaje al docente de física más grande que ha tenido la Argentina. Diría desde siempre, porque la física no tiene tanto tiempo, que es el Dr. Alberto Pascual Maiztegui, fallecido en Córdoba hace unos meses a la edad de 98 años y que inició sus actividades en investigación en física pero que toda su vida estuvo muy cerca de la enseñanza de la física. Un pionero, una persona muy buena, humilde, muy sabia en esto de la enseñanza de la física. En mi caso personal, tuve la suerte de compartir con él muchos viajes, talleres, cursos”. Por último, mostró su satisfacción por la respuesta que ha tenido la gente en este simposio y por la organización de los talleres y las conferencias.