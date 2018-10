Una situación difícil y un dólar a $ 50

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El jefe de Gabinete, Marcos Peña, remarcó en su informe escrito a la Cámara de Diputados que el país atraviesa una situación "difícil", mencionó que el mercado prevé un dólar a 50 pesos para fines de 2019 y afirmó que "no está previsto" un impuesto a los tenedores de dólares ni propiedades en el exterior.El informe es el que habitualmente presenta la Jefatura de Gabinete para responder por escrito a las preguntas enviadas por los legisladores antes de la sesión informativa, donde se realizan nuevas preguntas y de ser necesario se amplían las respuestas.En este informe (el número 144) Peña respondió 1.282 preguntas y remarcó reiteradas veces que la situación del país es "difícil" debido a factores como la sequía, el aumento del precio del petróleo y la suba de tasas de interés de Estados Unidos.No obstante, el ministro coordinador puso de relieve que "el diagnóstico" de la "coyuntura económica incluye una autocrítica, ya formulada en declaraciones públicas". "Confiamos en que a partir del año que viene la economía argentina retomará el camino del crecimiento", sostuvo en su informe el jefe de Gabinete, pese a que esa previsión no forma parte del Presupuesto 2019.En otra de sus respuestas, señaló que "es importante resaltar que no está previsto crear ningún tipo de impuesto o gravamen a los tenedores de dólares ni propiedades inmuebles en el exterior".Ante las preguntas sobre la situación económica de las universidades, que es uno de los temas que mayor polémica generan en el marco del debate sobre el Presupuesto 2019, Peña afirmó que en ese proyecto se presupuestó "el "92,4% de lo solicitado por el Consejo Interuniversitario Nacional".El jefe de Gabinete aseguró que "el presupuesto universitario aumentó entre los años 2015-2018: creció en créditos corrientes en un 144,8%" y que "el estado de ejecución a la fecha es del 71% sobre el presupuesto nominal universitario".