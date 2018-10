Una versión mesurada

BUENOS AIRES, 4 (NA). - En su primera incursión en el Congreso desde la reestructuración ministerial y el pedido del presidente Mauricio Macri para bajar el perfil, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, mostró ayer una versión moderada ante los diputados y evitó entrar en el juego de las chicanas con el kirchnerismo.A diferencia de otras visitas, Peña prefirió no trenzarse en discusiones y resistió estoicamente las críticas que le llovieron desde los sectores más duros de la oposición sobre la política de ajuste presupuestario.Si bien estuvo muy firme en su defensa del plan de presupuesto, ésta vez no se subió al ring ni abundó en referencias a "la pesada herencia" u otras críticas hacia el kirchnerismo como en oportunidades anteriores.El jefe de Gabinete fue claro en la "ratificación" del proyecto oficial de Presupuesto y se topó con las bancas del bloque del Frente para la Victoria tapizadas con afiches que pidieron "rehacer" la iniciativa oficial.Al abrir la ronda de preguntas, los legisladores kirchneristas abordaron a Peña con artillería pesada de preguntas, la mayoría de las cuales el ministro coordinador soslayó en su escueto mensaje, lo cual disparó más quejas.Entre la tropa del FpV-PJ estaba el diputado matancero Fernando Espinoza, quien al mejor estilo "millenial" sorprendió a todos al hacer gala de una campaña virtual denominada "Mi banca, mi compromiso".Con un ocurrente recurso, el ex intendente del distrito más populoso del país leyó algunas de las más de 1.000 preguntas que sus seguidores de Facebook, Twitter e Instagram le dejaron en sus cuentas para que se las retransmitiera a Peña."Hoy le voy a hacer preguntas que en realidad no son mías sino que a través de un programa que estamos llevando adelante de escuchar a la gente generamos a través de las redes sociales qué preguntas le harías al señor jefe de ministros", anticipó el bonaerense en el comienzo de su intervención, antes de pasar a leer las consultas de sus seguidores, consignando nombre y apellido de cada uno de ellos.Para cerrar el telón de su discurso, Espinoza utilizó una llamativa frase con reminiscencias bíblicas: "Sufrir es un sentimiento, pero mentir como mienten ustedes es un pecado".Más tarde, la diputada del Movimiento Evita Araceli Ferreyra generó risas alrededor de su banca cuando asoció a Peña con el ratón Jerry, el personaje de una famosa tira animada de Hollywood creada a mediados del siglo XX."El ex ministro (de Cultura, Pablo) Avelluto, hoy degradado a secretario, planteó el tema de esa relación simbiótica con el presidente hablando de Tom y Jerry. Así que como todos sabemos que Macri es gato, diría ‘buenas tardes Jerry’", lanzó.