Foro empresario: "Una inédita oportunidad"

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El Foro de Convergencia Empresarial, entidad que reúne a la industria, los servicios, la banca y el agro, aseguró ayer que la Argentina está "ante una inédita oportunidad", tras el acuerdo con el FMI y el respaldo mundial, y alertó que "el camino a transitar para lograr este objetivo es duro y difícil pero imprescindible".

Pidió a sindicatos y organizaciones no gubernamentales que se comprometan a garantizar la "paz social" y reclamó al Ejecutivo no aumentar cargas impositivas a "sectores dinámicos" de la economía para mantener "empresas públicas obsoletas".

En un documento, el foro empresario sostuvo que el programa acordado con el FMI garantiza "la cobertura de las necesidades financieras del gobierno nacional hasta finales de 2019". Señaló que esa situación y "las medidas dadas a conocer por la actual gestión, tienen como objetivo dar previsibilidad tanto al conjunto de la sociedad como a los inversores".

"Es un importante respaldo del mundo a la Argentina que le da la posibilidad de atacar los problemas estructurales de desequilibrio fiscal y persistencia de altas tasas de inflación", indicó.

No obstante, reconoció que "el camino a transitar para lograr este objetivo es duro y difícil pero imprescindible" y aclaró que "la alternativa de no emprenderlo o que fracase por la falta de acuerdo político es muchísimo peor".

El Foro está integrado, entre otras entidades, por la Asociación de Bancos de Argentina (ABA); la Asociación Empresaria Argentina (AEA); la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AMCHAM); Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). También la conforman la Fundación Mediterránea; IDEA; Sociedad Rural Argentina y las cámaras comerciales de la Argentina y Chile, México y Uruguay.