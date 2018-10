Cayó 38% la inversión Pyme

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Casi 3 de cada 10 garantías financieras otorgadas durante el tercer trimestre del año fueron destinadas a inversión en la economía real, lo cual representa una caída del 38% respecto del mismo período de 2017 y constituye el número más bajo de los últimos cinco años, se informó ayer.

"Este número acompaña la realidad macro y microeconómica de las Pymes, que ante la coyuntura actual requieren de un mayor financiamiento de capital de trabajo por la extensión en la cadena de pagos, pero no se encuentran tomando garantías para proyectos de inversión, a raíz de las mayores tasas de interés", señaló la Sociedad de Garantías Recíprocas (SGR) Garantizar.

"Al igual que el trimestre anterior, la mayoría de las garantías siguen destinándose a financiar capital de trabajo", indicó el informe. Además, señaló que a pesar de registrar una baja respecto de 2017, el industrial fue el sector económico que volvió a encabezar la emisión de garantías (28%) luego de dos trimestres donde el agro había sido la "estrella" de este tipo de herramienta financiera.

En cuanto a la distribución geográfica, por primera vez Santa Fe superó tanto a la provincia de Buenos Aires como a la Ciudad de Buenos Aires, de modo que las Pymes santafesinas lideraron las inversiones productivas en el país.

Las actividades económicas que resaltaron, por orden de importancia, entre julio y septiembre de este año fueron fabricación de biocombustibles, servicios de salud, cultivo de soja, cría de ganado bovino, cultivo de tabaco, servicios de almacenamiento y depósito, cultivo de otros cereales, venta al por menor en supermercados, cría de ganado porcino y fabricación de cocinas, detalló Garantizar.

El estudio se realizó sobre una muestra de 8.000 pymes, distribuidas en los 24 distritos del país y que incluyen a todos los sectores de la economía.



RECLAMAN MEDIDAS

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, reclamó al Gobierno una serie de medidas para reactivar el sector, entre las que figuran una línea de créditos a tasa preferencial del 20% para destinarlos al pago de salarios y compra de insumos y pesificar las tarifas de servicios públicos.

Rosato instó al Gobierno a "poner en marcha medidas tendientes a darle previsibilidad a la actividad industrial, que incluya una tasa de financiamiento preferencial para las pymes del sector que será destinada al pago de salarios y a la adquisición de insumos industriales".

Solicitó además "un precio sostenido de la energía; y la ampliación para las fábricas medianas de los beneficios del decreto que estiró los plazos a 60 días la liquidación de retenciones".

El dirigente destacó que la "implementación de esa serie de decisiones permitirá a las pymes sortear de la mejor manera posible la conflictividad económica que surgió a partir de la inestabilidad cambiaria que instaló una política de altas tasas de interés".

La entidad propuso la instauración de una línea de crédito destinada exclusivamente para el descuento de cheques con una tasa preferencial que no supere el 20% y que sea universal para el sistema financiero público y privado del país, de modo que no sean sólo los bancos del Estado nacional o provinciales los que otorguen ese beneficio".