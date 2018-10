Una mujer fue asesinada y se sospecha de su ex marido

JUNIN, 4 (NA). - Una mujer de 49 años fue asesinada en las últimas horas a golpes en la cabeza en la ciudad bonaerense de Junín y se sospecha que el autor fue su ex pareja, quien apareció ahorcado. Fuentes policiales informaron que el hecho se produjo en una vivienda situada en la calle Alsina 75, entre Belgrano y Lavalle, de esa ciudad del partido homónimo, donde vivía la víctima.La mujer asesinada era docente y fue identificada como Ana Carina Simeón. La víctima fue hallada sin vida alrededor de las 16:30 por su hija de 17 años, quien relató a la Policía que el cuerpo de su madre había sido arrastrado.La adolescente y un varón de 23 son hijos de la pareja, la cual se había separado hacía poco tiempo.El fiscal de la causa, Sergio Terrón, por ahora descarta un posible homicidio en ocasión de robo y reafirma la hipótesis de que se trató de un femicidio seguido de un suicidio. En ese sentido, su ex pareja y presunto agresor, identificado como Leonardo Pugliese, un profesor de educación física de 50 años, se ahorcó en una casa de la calle Roque Sáenz Peña 1073, y su cuerpo fue hallado una hora y media después del crimen.En ambas viviendas trabó personal de la Policía Científica de la fuerza bonaerense. De acuerdo al testimonio de testigos, Pugliese aparece como el principal sospechoso del asesinato y un detalle importante para los investigadores fue que el hombre estaba bajo tratamiento psicológico desde hacía dos meses debido a que quedó afectado por la ruptura y la nueva relación sentimental de su ex esposa.Otras pistas importantes son que el cuerpo de la mujer presentada golpes que fueron efectuados con un elemento contundente y una puñalada, y en ese aspecto, los investigadores secuestraron una maza en el auto del ex marido y una sevillana en el bolsillo del pantalón que tenía puesto el sospechoso. Por otra parte, trascendió no existirían antecedentes o denuncias de violencia de género.