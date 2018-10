Concejales aprueban cultivo de cannabis

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El Concejo Deliberante de General La Madrid aprobó por unanimidad la autorización al Municipio de esa localidad del sur bonaerense para plantar cannabis para uso medicinal y con fines investigativos."Este Municipio tiene como objetivo convertirse en el primer pueblo autorizado al cultivo de Cannabis, con fines de investigación médica y científica, que pretenda demostrar la eficacia de los principios activos del Cannabis en las distintas patologías", señala la ordenanza aprobada.La iniciativa, que necesita la autorización del gobierno nacional, plantea el permiso para que el Municipio "suscriba convenios en el marco del programa nacional para el estudio y la investigación de uso medicinal de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales, en la órbita del Ministerio de Salud, creado por la Ley 27350".El Municipio de La Madrid comenzó con la iniciativa a través del médico local Marcelo Morante y en base a sus estudios sobre los beneficios de la marihuana en pacientes con enfermedades como la epilepsia refractaria.El intendente Martín Randazzo también había pedido hace 2 años que la localidad, que se ubica a 238 kilómetros de Bahía Blanca, fuese el primer pueblo en cultivar marihuana.La iniciativa cuenta con el apoyo del ministro de Producción, Ciencia y Tecnología bonaerense, Jorge Elustondo.General La Madrid es un pueblo de 10 mil habitantes y el Municipio ya tiene seleccionados tres espacios que serían puestos a consideración de las pautas que meses atrás estableció el Ministerio de Seguridad para este tipo de iniciativas."Enfocamos a trabajar con un proyecto que tenga las patas del INTA y CONICET, en conjunto con médicos especialistas", explicó el intendente Randazzo.En La Madrid no se limitan a pensar en el cultivo de cannabis para uso científico sino que no descartan su empleo textil, popularmente conocido como cáñamo.