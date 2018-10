Los odontólogos celebran su Día en medio de una pelea por los aranceles

Los odontólogos celebran hoy su Día en la Argentina obligados a hacer un curso rápido de administración para mantener las prestaciones en una coyuntura con ingresos en baja por la falta de actualización de los aranceles y con costos en alza porque el 90 por ciento de los insumos se cotizan en dólares, por lo tanto sus precios se han elevado sustancialmente en los últimos meses.En Rafaela se encuentra la sede de la Asociación Odontológica del Noroeste Santafesino (AONS) que cuenta con más de 175 profesionales asociados de los departamentos Castellanos y San Cristóbal. "Quiero enviar un afectuoso saludo en nombre de toda la Comisión Directiva de nuestra entidad a todos los colegas, un deseo para que pasen un muy buen miércoles, que lo disfruten trabajando", afirmó el presidente de la AONS, Matías Seffino en diálogo con este Diario para analizar la situación actual en la que se desempeñan los profesionales."Con la asociación promovemos la defensa de los intereses de los profesionales al negociar los aranceles con más de 50 obras sociales y empresas de medicina prepaga y se trabaja en la capacitación a través de distintos cursos. Además, tenemos relaciones con la Confederación Odontológica de la República Argentina (CORA), con el Colegio de Odontólogos de Santa Fe y con el Foro de Profesionales de Rafaela", resaltó el dirigente.Seffino, quien ocupa el máximo cargo de la institución que tiene su sede en calle Tucumán al 262, desde hace cinco años -su mandato vence en abril próximo- consideró que "estamos haciendo un gran esfuerzo en la Asociación para mantener el nivel de los aranceles, aunque con las sucesivas devaluaciones es muy complicado, tenemos que estar con una comunicación permanente con autoridades de obras sociales y empresas de medicina prepaga para defender el trabajo de los odontólogos a partir del valor del arancel, queremos que todos entiendan que la inflación de consultorio, esto es el aumento que hemos tenido de insumos y tarifas, supera el 60 por ciento en lo que va del año mientras que nadie nos ha otorgado incrementos de aranceles en esa magnitud, al contrario, estamos muy lejos de eso".Para el titular de la AONS, "si los aranceles no mejoran, los odontólogos no se pueden capacitar, ni acompañar los avances en materia de tecnología con la incorporación de moderna aparatología, por tanto va en contra de la calidad del servicio que pueden ofrecer a los pacientes".La crisis económica que atraviesa el país golpea de lleno al sistema de salud, creando tensiones entre los colegios y asociaciones profesionales y los sindicatos que administran obras sociales y las empresas de medicina prepaga. "El IAPOS nos otorgó ahora una pequeña cláusula gatillo. Inicialmente había dado un aumento del 12 por ciento para todo el año, pero después de tantas gestiones y reclamos ahora resolvió conceder un adicional de 2%, por tanto tenemos una mejora del 14% en lo que va del 2018. No hace falta ser economista para advertir que este 14% de aumento de este año no alcanza para cubrir la inflación del consultorio que supera el 60%. Tenemos el 90 por ciento de los insumos dolarizados", explicó Seffino."Si esto continúa de esta manera, la situación puede derivar en un colapso del servicio hacia los afiliados del IAPOS. De hecho, hoy estamos brindando una prestación odontológica mensual para los pacientes de esta obra social de los trabajadores estatales, docentes y municipales santafesinos. Esto significa que un paciente del IAPOS que tiene 10 caries, y debe hacerse la limpieza, está un año para completar el tratamiento de la boca, porque de lo contrario no nos dan los números", ilustró con crudeza.Asimismo, las empresas de medicina prepaga tampoco "trasladan proporcionalmente lo que le aumentan a los socios, este año, incluyendo la reciente suba de octubre, las prepagas le incrementaron a sus afiliados un 28,9%. Pero no todas nos trasladan ese nivel de aumento, por eso se hace todo cuesta arriba con estos números".Seffino no dramatiza pero no duda en sostener: "Desde que soy profesional, este 2018 es el peor año para el desarrollo de la actividad profesional. El poder adquisitivo de los odontólogos se desplomó en tanto que la inflación de insumos se elevó mucho más de lo que podemos absorber".En este escenario, destacó que entre el 5 y el 8 de septiembre de este año se realizó en La Rural de la Ciudad de Buenos Aires el Congreso organizado por la Federación Dental Internacional -que agrupa a 1.000.000 de odontólogos- y la Confederación Odontológica de la República Argentina (CORA), que representa a 45.000 profesionales y a la que esta adherida la AONS.Si bien a este evento, en el que los odontólogos pueden acceder a una completa feria comercial e industrial única por su variedad de productos en la que participan líderes con tecnología de vanguardia y un programa científico que cuenta con la presencia de los especialistas nacionales e internacionales más prestigiosos, asistieron más de 8.000 profesionales según la CORA, se esperaba una mayor cantidad de visitantes. Otra vez la crisis."Lo usual es que los odontólogos vayan a este tipo de congresos, vean una odontología de excelencia a nivel mundial con grandes avances en materia de tecnología y luego planifiquen inversiones para darle mayor equipamiento e innovación a su consultorio. Pero hoy en esta Argentina es muy complicado, no podés comprar porque la rentabilidad de un consultorio es exigua y cae cada vez más. Te enamorás de un gran equipamiento, pero venís a Rafaela y te encontrás con que IAPOS te aumenta apenas el 14%", reflexionó Seffino. "Al final se termina brindando el servicio de odontología básico. Porque no podés acceder a algo mejor o si en cambio podés incorporar esas innovaciones, no le podés trasladar los costos a los pacientes", agregó.ACTIVIDADESPor otra parte, la AONS mantiene como siempre su oferta de cursos de actualización y capacitación profesional, que en su mayoría se ofrecen en su auditorio y en su "amplio consultorio". "Se han efectuado cursos de estética y se mantiene el de ortodoncia y de ortopedia que son de larga duración y está a cargo de especialistas de la ciudad de Rosario. Además, se dicta en el consultorio de nuestra entidad que está muy bien equipado. Contamos con muy buena participación de los asociados, que aprovechan la posibilidad que les otorga la AONS de traer este tipo de cursos a Rafaela, lo que les evita viajar con la inversión de tiempo y recursos adicionales que eso implica", expresó Seffino.Además, el presidente de la Asociación remarcó "la infraestructura de nuestra entidad que nos permite llevar a cabo distintas actividades, incluso hemos ampliado la parte posterior donde se encuentra el salón de usos múltiples y auditorio, con nuevos grupos de sanitarios, por lo tanto los asociados pueden utilizar estos espacios sin cargo para un cumpleaños o alguna otra actividad".En lo que hace a la vinculación con la comunidad, Seffino remarcó "la participación de la AONS en el Programa Hay Equipo coordinado con la Municipalidad de Rafaela que permite el control de la salud bucal de todos los niños que practican deportes en los clubes de la ciudad, donde además promovemos la adopción de hábitos de cuidado de los dientes".Este compromiso con la salud pública también se evidencia con el desarrollo, a través de la Comisión de Prevención de la CORA, de visitas a escuelas públicas para brindar charlas donde se enseñan técnicas de cepillado, se ofrecen pautas de alimentación saludable y se capacita a los docentes.