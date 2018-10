Atlético estuvo lejos de "coparse"

Atlético profundizó su caída futbolística, esta vez en la Copa Argentina. El equipo de Lito Bottaniz no pudo en ningún momento de los 90 minutos jugados en la cancha de Patronato establecer una mínima diferencia sobre un equipo de una categoría inferior. Es más, si alguien que no conociera las camisetas previamente hubiese tenido que establecer cuál equipo pertenecía a la B Nacional, quizás se hubiese inclinado por el elenco chaqueño.A las falencias defensivas y la falta de generación de juego, anoche la Crema también sumó la carencia de una mínima actitud como para buscar con otros atributos la posibilidad de empatar el partido en el segundo tiempo. Y desde el banco tampoco llegaron respuestas con los cambios.No se puede encontrar atenuantes a las ausencias, sobre todo de quienes no estuvieron por cuestiones físicas como Romero y Quiroga. Atlético no encuentra un patrón de juego que lo convierta en protagonista, juegue quien juegue. Son más notorias las dudas de los centrales, especialmente Suso; los laterales que no son tales no aportaron ofensivamente, y en el caso de Martino, sufrieron una vez más en la marca. En el medio no asomó quien pueda hacer algo distinto, salvo Meza. Y adelante las individualidades no aparecieron.EL PARTIDODe entrada dio la sensación que podíamos encontrarnos con un juego abierto. Antes del minuto Castro se filtró por la izquierda de la derecha del ataque chaqueño y su centro no tuvo demasiada precisión, permitiendo el oportuno cierre de Masuero en el área chica. Atlético contestó de inmediato con un desborde de Meza por la izquierda, llegando al fondo y tirando el centro bajo que recibió Albertengo, quien de frente al arco, en su remate encontró la oposición de un defensor chaqueño cuando la chance era clara.Sarmiento siempre encontró un callejón muy propicio por el sector de Angelo Martino. Cuando Castro se juntaba con Bulgarelli le ocasionaban varios trastornos al volante devenido a lateral en este torneo. Pero no era el único inconveniente defensivo de la Crema, ya que le costaba recuperar la pelota, salvo por las propias imprecisiones de Sarmiento.Por ende, salvo por las esporádicas intervenciones de Meza, sobre todo en el uno contra uno por las bandas, Atlético no tenía desequilibrio. Y en varios momentos Albertengo y Casa quedaban aislados de los volantes.Pasada la media hora, otra buena aparición del chaqueño Meza en la izquierda le dio otra oportunidad a la Crema y a Albertengo, que esta vez pareció darle un poco mordido al remate que igualmente estaba para ingresar, pero justo llegó López en la raya para despejar.Del otro lado, Macagno tuvo que intervenir de muy buena forma para sacar al corner un preciso tiro libre de López. Sería el aviso, porque un rato después Orzán -que hasta ese momento había aparecido poco y jugado lejos de tres cuartos de cancha- vio el espacio justamente por la zona de Martino para mandarse y cuando entraba al área fue desplazado por Suso que llegó tarde, en un claro penal sancionado por Ceballos. El centrodelantero Silba, con un potente disparo cruzado, cambió por gol la pena máxima.En los pocos minutos que restaron para irse a los vestuarios, Atlético no cambió. Y de hecho estuvo cerca de lamentar mucho más esos 45 iniciales, porque en tiempo de descuento Bulgarelli definió con displicencia en un mano a mano con Macagno, y permitió que Masuero llegue con margen a despejar.En el segundo tiempo cambió algo? Nada, solo los ingresos de Marconato, Montagna y Copetti. Desde la práctica todas variantes ofensivas, pero que no modificaron la historia del encuentro.Salvo un centro cruzado de Gaggi donde por poco no llegó Meza, Atlético no llegó al arco de Sarmiento. La solvencia de Huth y la seguridad de Carrera se acrecentaron ante la poca exigencia rafaelina. Y conforme pasaban los minutos, Silba y Bulgarelli fueron encontrando espacios, y sino los ingresados, como Cañete. Cuando el partido se moría, le puso el sello final con un remate del último mencionado, Macagno dio rebote y por el medio entró libre Gauto González en la primera pelota que tocaba para el 2-0 final.Sarmiento siguió haciendo historia en esta Copa Argentina, se llevó el cheque de 1.300.000 pesos y se dará el gran gusto de jugar contra River. Atlético tendrá la continuidad de una semana muy difícil, pero sabiendo que el domingo tiene la oportunidad de resurgir en la Patagonia, ante el último de la B Nacional, Guillermo Brown. Parece exagerado, pero asoma como una final para este momento Celeste.