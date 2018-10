Rafaela con nuevas maquinarias a través del programa Equipar

El Municipio rafaelino firmó el convenio para financiar la compra de 13 nuevas maquinarias por un monto de 25 millones de pesos: tres camiones largos, un camión corto, cinco pick up doble cabina, una caja compactadora para residuos, dos minibuses y una niveladora de arrastre. En total son 101 localidades de los 19 departamentos santafesinos y adquirirán 227 equipos y rodados.

El intendente Luis Castellano participó ayer del acto en el salón Blanco de Casa de Gobierno de la ciudad de Santa Fe del programa Equipar para la entrega de maquinarias y vehículos a localidades de la región.Estuvieron presentes en el acto el vicegobernador de la provincia, Carlos Fascendini; el ministro de Gobierno, Pablo Farías; el ministro de Economía, Gonzalo Saglione; la secretaria de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Rafaela, Marcela Basano; el coordinador del Nodo Rafaela Fernando Muriel;el ministro de Obras Públicas, Pedro Morini; el secretario de Regiones, Municipios y Comunas, Carlos Torres; los subsecretarios de Regiones, Municipios y comunas, Pablo Pinotti; de Gestión de Proyectos Estratégicos, Lisandro D'Anna; y de Coordinación y Gestión Territorial, María Paula Salari; los senadores provinciales Felipe Michlig (San Cristóbal) y Rubén Pirola (Las Colonias); y la diputada provincial María Victoria Tejeda, entre otros.De este modo, el Municipio rafaelino firmó y recibió el convenio por el cual financia la compra de 13 nuevas maquinarias por un monto de aproximadamente 25 millones de pesos. Estos vehículos son: tres camiones largos, un camión corto, cinco pick up doble cabina, una caja compactadora para residuos, dos minibuses y una niveladora de arrastre.Este equipamiento será destinado a las áreas de Obras Públicas y Servicios Públicos para reforzar la prestación de servicios y la obra pública. También se reforzará el equipamiento de la Guardia Urbana y de Protección Vial y Comunitaria.El Intendente manifestó que “este programa nos ayuda a poder ir cambiando maquinarias y renovar el parque automotor. Todo lo que tiene que ver con los servicios públicos y las obras públicas requieren de buena maquinaria y el programa nos permite acceder a un crédito a un interés bastante razonable”.Además, valoró el crédito “en un momento en donde es dificultosa la inversión por el costo del equipamiento. Esto es un empujón grande y lo estamos aprovechando. Esto va a redundar en mejores servicios a nuestros vecinos”.Por último, destacó “la compra de dos minibuses más para seguir fortaleciendo nuestro transporte público. Queremos que el transporte público de Rafaela sea de alta calidad y eso implica la renovación permanente de unidades, la capacitación, la tecnología, la construcción y mejora de garitas. Esto nos va a permitir un transporte público más eficiente para los rafaelinos".En este acto 101 municipios y comunas de los 19 departamentos firmaron un convenio para acceder a la compra centralizada de 227 equipamientos destinado a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.Se trata de la segunda etapa del programa Equipar Santa Fe que implementa el gobierno de la provincia por más de 300 millones de pesos, con el objetivo de adquirir maquinarias y vehículos a precios diferenciales, tal es el caso de camiones, tractores, camionetas pick up, acoplados, tanques regadores, cajas compactadoras y volcadoras para residuos, minibuses y niveladoras de arrastre.A través de Equipar, consiguen condiciones económicas favorables como financiamiento a tasas y plazos convenientes.Fascendini explicó que “Equipar Santa Fe es un sistema de financiamiento pero con mucho plazo y poco interés, que permite a los municipios adquirir equipamiento que de otra manera no podrían, o tendría financiación mucho más corta”.Por su parte, Farías recordó que “el programa Equipar surgió como una iniciativa para dar mayores y mejores herramientas para todos los municipios y comunas de la provincia y hoy es una realidad que permite a muchas localidades acceder a una maquinaria en una compra centralizada y transparente, mediante licitación pública y con el mejor precio”.“Los datos de estos días indican que en Argentina está cayendo casi un 35% la venta automotriz, muchas automotrices están despidiendo personal y el sector de la maquinaria agrícola está teniendo fuertes problemas. Nosotros, desde el gobierno provincial, implementamos políticas contracíclicas y lo vamos a seguir haciendo, por la importancia que tienen en cada una de las localidades, y sin distinción de banderías políticas”, destacó Farías. En tanto, Saglione rememoró que el Equipar Santa Fe “surgió en los primeros días de la gestión del gobernador Miguel Lifschitz, conversando con los intendentes y presidentes comunales. En cada región planteaban particularidades o dificultades propias pero hubo un elemento que coincidió y tenía que ver con la necesidad de los gobiernos locales de modernizar su planta de maquinarias y equipos”.