Jornada de la Maestría en Negocios Internacionales

El viernes 5 y sábado 6 de octubre se realiza la II Jornada Binacional de la Maestría en Negocios Internacionales en nuestra ciudad, organizada por UCES Rafaela. Vienen el Dr. Ulrich Schüle, codirector en Mainz (Alemania) de la Maestría Binacional en Negocios Internacionales UCES-FH Mainz, y también alumnos alemanes que están haciendo la Maestría en Buenos Aires."Este año la jornada es más amplia y abierta al público con dos actividades: el día 5 está dirigida a los maestrandos con visita a empresas, charla con empresarios, dirigentes de la gremial empresarial y funcionarios de la Municipalidad. La idea es entender y sensibilizar al maestrando que se está formando en negocios internacionales sobre Rafaela y la región, el entramado político, industrial y económico, que pueda tener una real dimensión de lo que es la internacionalización del territorio", destacó el coordinador de la Maestría Javier Sandrone en una entrevista con este cronista de LA OPINION.Y agregó: "para el sábado es una jornada más académica en UCES Centro, abierta al público para los que tengan interés, con ponencias de muy buen nivel con mesas de trabajo; estarán exponiendo el director de la maestría en Alemania y los maestrandos alemanes con diferentes tópicos de interés para los negocios internacionales: el Brexit, la co-gobernancia de los sistemas industriales y empresariales europeos, el sector transporte y cómo el sector logístico interactúa y apoya los negocios internacionales, la gestión de los recursos humanos, los sistemas jurídicos que contienen y facilitan el apoyo de los negocios. Luego generar un ida y vuelta con los presentes para profundizar o generar líneas de trabajo sobre investigaciones a futuro".Participarán empresarios, estudiantes alemanes y argentinos (Córdoba y Buenos Aires), manteniendo "ese espíritu que tiene una maestría en el que se tira un tema arriba de la mesa, lo mastican y lo desarman. Los alemanes (director y estudiantes) hablarán en español", expresó.Para información e inscripción en Rafaela: en la sede UCES 25 de Mayo 906, teléfonos 03492-434912 y 504198, de 9 a 21 horas; UCES Centro Bv. Santa Fe 462, 03492 502208, de 9 a 12 y de 16 a 19 horas, [email protected] Sobre la propuesta de estudio de posgrado que tiene Rafaela, señaló que "logramos a través de esta formulación binacional que el alumno que estudia en Rafaela complementa un tiempo sus estudios en Alemania y se trae una doble titulación, con título oficial de la comunidad europea; no es un intercambio, no es una visita ni un curso. Es el salto de calidad que hemos tenido en Rafaela en pocos años en educación superior y posgrados; el puntapié inicial lo dio la UTN con la Maestría en Desarrollo Territorial de primer nivel, luego venimos nosotros con esta Maestría en Negocios Internacionales acreditada por la CONEAU y Rafaela se nutre en servicios, en la parte industrial, en la producción".Actualmente, la alumna María Victoria de la Torre de la ciudad de Santa Fe, quien estaba cursando esta Maestría en Rafaela completa sus estudios en Alemania (es la primera) a través de un convenio con la Universidad de Hochschule Mainz.En 2019 se abrirá cuarta cohorte de esta Maestría. "Abrimos todos los años para que cada alumno empieza a cursar los seminarios modulares de ese año, en total son 23, articulando la sede Rafaela, se replica en UCES Buenos Aires y con la propuesta en Alemania. Se puede cursar en uno de los tres lugares o también en las tres sedes universitarias. Tenemos alumnos de Buenos Aires que vienen a cursar a Rafaela sobre las pymes, internacionalización, logística", dijo.-Se toma una particularidad de la realidad que se vive, se construye conocimiento y se busca en esta maestría construir competencias a través de la realidad, no vamos a la teoría pura del autor, cuando salís del aula lo aplicás en la oficina. El contrapunto de lo que es un sistema social, político y económico de Alemania y Argentina, poniendo a contraluz esos 2 sistemas nos permiten encontrar puntos medios y herramientas de gestión.