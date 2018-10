Inauguraron el Centro de Salud

La inauguración del Centro de Salud al que se le impuso el nombre de Gerardo Maina tuvo lugar en las fiestas patronales en Honor a San Miguel Arcangel y festejo los 60 años de la Capilla San Miguel camino a los 125 años de la fundación de la colonia.El acto presidido por el jefe comunal Adolfo Ferrero contó con la presencia en representación del gobernador de la provincia del ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Pedro Morini y el secretario de Gestión Territorial Primer y Segundo Nivel de Salud, del Ministerio de Salud de Santa Fe Dr. Ernesto Bosco quienes tras la entonación del Himno Nacional Argentino interpretado por la voz de Lucas Gettier, tuvieron a su cargo el corte de cintas para dejar inaugurada la obra.Seguidamente se dio lectura a la ordenanza que impone el nombre de Gerardo Maina al Centro de Salud, en reconocimiento a este vecino que integró la Cooperativa, la cooperadora escolar y fue miembro de la Comisión Comunal ocupando la tesorería, desde donde insistió para que se construya el centro hasta su fallecimiento el 24 de octubre de 2016.Después de la entrega a la esposa y sus hijos de la copia de la documentación que impone el nombre, estos junto a las autoridades comunales descubrieron la placa que imprime el nombre de Gerardo Maina al Centro de Salud.El secretario de Gestión Territorial Primer y Segundo Nivel de Salud, del Ministerio de Salud de Santa Fe Dr. Ernesto Bosco fue el encargado de abrir los discursos quien al felicitar el esfuerzo para que esta estructura sea una realidad, reconoció “Reconozco que le debemos muchas cosas y debemos estar más presente y ayudando un poco más, sobre todo porque debemos tener la consideración clara que la puerta de entrada al Centro de Salud, es la puerta de entrada a nuestra potente estructura de salud, de la que debemos estar orgullosos porque Santa Fe es una potencia y un ejemplo en todo el país”.Culminó expresando “En un momento muy difícil con una economía que nos está preocupando, un momento donde mucha gente se corre del lugar que le corresponde, desde el gobierno del Frente Progresista a través de nuestro gobernador no escapa a esa realidad sino que se pone al frente y prioriza procesos como salud y educación en un contexto preocupante”.El ministro de Obras Públicas, Pedro Morini al dejar el saludo del gobernador de la provincia señaló la importancia de acompañar a un presidente comunal del interior del país, “sabemos que los ciudadanos tienen los mismos derechos que los que viven en los grandes centros que muchas veces por una cuestión de números, por una cuestión de votantes las cosas llegan a esos lugares primero”.Después de resaltar la importante inversión que vienen realizando en obra pública y de manera particular en infraestructura para la atención de salud, destacó “Hace 12 años, hubo una decisión política de encarar, tres aspectos fundamentales que son la salud, la educación y la seguridad en cada uno de los lugares”.“No olvidamos que en el interior también vive gente y necesita una atención primaria con derivación, por eso invertimos en lugares como este o en cualquier lugar de la provincia, porque a veces son pocos los que viven en ese lugar, pero es mucha la riqueza que producen, colaborando con todo lo que es el capital de la provincia. Es esta una manera del gobierno de devolver a cada uno de los lugares en inversión pública por eso se están construyendo estos centros para la primera atención, después los hospitales de mediana complejidad y estamos construyendo cinco grandes hospitales en la provincia”.Al felicitar el trabajo realizado por la comuna, se comprometió en seguir acompañando la lucha por la pavimentación de la ruta 22, “es una deuda que tenemos desde la provincia” y al mismo tiempo enfatizó que al concluir el mandato del gobernador pretenden dejar todos los accesos en condiciones, “queremos también que cuando se enferma una persona un día de lluvia y hay que derivarlo no tenga que salir en una camioneta en lugar de una ambulancia porque no se puede andar por algún lugar y poder llegar”.El presidente comunal Adolfo Ferrero sostuvo que “Todas las cosas se hacen, cuando hay voluntad de hacer, todas las cosas se hacen, cuando la gente colabora, cuando un pueblo funciona, es porque las instituciones funcionan. La comuna es el eje fundamental, es la que determina hacia dónde vamos, pero si no tenemos compañía, no podemos lograr nada, siempre agradezco a la forma que colabora la gente”.“Vivimos un ambiente cooperativo, somos solidarios, nuestro eje es la cooperativa Dos Provincias, tenemos el cooperativismos metido adentro, tenemos la cooperativa de Tacural que es un ejemplo para la energía eléctrica de la provincia, vivimos en un ambiente cooperativo y así nos vamos desarrollando con vocación de servicios”.“Espero que disfrutemos de estas cosas que van sucediendo y haciendo entre todos, cuando viene la gente y dice que lindo esta eso, si lo hicimos entre todos, porque solos no podemos hacer nada” concluyó diciendo al agradecer el acompañamiento de la gente.La celebración que había comenzando por la mañana con la tradicional procesión con el santo patrono, la celebración de la misma en honor a los 60 años de la Capilla San Miguel y el recibimiento del sacramento de la confirmación con la presencia del obispo diocesano, prosiguió por la noche en el salón del Club Deportivo Independiente en cuyo transcurso de una cena y baile acompañado por los integrantes de la comisión parroquial el presidente comunal Adolfo Ferrero cortaron la torta de cumpleaños de la capilla y brindaron junto a la comunidad.“Mientras van ocurriendo cosas, vamos andando, agradezco el acompañamiento porque sin la gente no se haría nada”, destacó el titular de la comuna quien al mismo tiempo destacó la labor de la gente del club y los vecinos que colaboran desinteresadamente porque eso evita que se tenga que contratar gente de afuera y “Todo lo que venga de afuera se lo llevan para afuera, todo lo que hagamos adentro, queda para adentro”.El show melódico de Lucas Gettier a los postres y la animación bailable a cargo de La Nueva Banda dieron el marco festivo de este tradicional encuentro que reunió a la comunidad y la región.