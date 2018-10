Liga: todos el domingo

Se llevó a cabo anoche la reunión del Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol, en la que se confirmó que no habrá adelantos de la duodécima fecha del torneo Clausura de Primera A. Esto se debe a que Unión de Sunchales jugará el sábado, a las 18, por el Federal A recibiendo a Juventud Unida de Gualeguaychú.De tal modo, algo que le viene bien dado que se ingresa en el tramo de definiciones del campeonato, todos los cotejos se disputarán el domingo desde las 15:30. Recordemos que en los partidos que involucran la lucha por el título, jugarán: Ben Hur vs. 9 de Julio; Florida de Clucellas vs. Atlético de Rafaela; Unión vs. Sportivo Norte y Peñarol vs. Brown de San Vicente.PRIMERA BSe procedió al sorteo de las localías de las Finales de Primera “B”, las cuales se jugarán de la siguiente manera (domingo a las 14:30 hs. Reserva y 16 hs. Primera): Zona Norte: Argentino de Vila vs. Independiente de Ataliva. Preliminar Reserva: Dep. Bella Italia vs. Independiente de San Cristóbal.Zona Sur: Sportivo Santa Clara vs. Talleres de María Juana (Primera y Reserva).En cuanto a las divisiones inferiores, el Consejo Asesor informó que las finales de Primera A se jugarán el sábado 13 en cancha de Argentino Quilmes.