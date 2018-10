Ana Carrasco, campeona mundial de SuperSport 300

Mucho tiempo ha pasado desde que en 2011, la juvenil Ana Carrasco, con solo 14 años, sorprendía con su "bala rosa" al lograr puntuar en el Campeonato de España de Velocidad sobre una 125. Muchas miradas se pusieron sobre ella entonces, pues era la primera mujer que lo lograba.Natural de Cehegín, estaba apadrinada por José David de Gea, ex piloto de múltiples categorías, incluyendo 500 y MotoGP, con las modestas Sabre V4 y Harris WCM. Su mentor ya avisaba que la jovencita no solo era veloz, sino que además tenía un enorme talento.Ana Carrasco desembarcó en el Campeonato Mundial de Motociclismo en 2013, en la categoría de Moto3, donde fue de menos a más para acabar la temporada sorprendiendo con una octava posición en el circuito de Cheste, tradicional escenario del Gran Premio de la Comunitat Valenciana.También compitió, en mayor o menor medida, en las temporadas 2014 y 2015, pero sin lograr resultados satisfactorios.La piloto española debía buscar un nuevo lugar y lo terminó encontrando en el otro mundial de motociclismo, en Superbikes.Lo hizo en la categoría SuperSport 300, sobre una Kawasaki Ninja, donde la murciana pasó a la historia en 2017 por alcanzar la primera victoria de una mujer en un mundial.Sin embargo, su mejor año sería el actual, donde siguió cosechando victorias y buenos resultados hasta el punto de llegar a la última carrera de la temporada como candidata a llevarse el título.No fue fácil. Ana tuvo que sufrir y esperar hasta el último momento de la última vuelta, donde tras una notable remontada, logró llevarse el título con un solo punto de diferencia sobre el también español Mika Pérez.Ana rompió las barreras, convirtiéndose en la primera campeona del mundo de motociclismo, eliminando las diferencias que algunos se empeñan en recalcar entre hombres y mujeres en el deporte motor.La piloto, no dudó en cumplir la promesa que se realizó hace tiempo y le dedicó el título a su malogrado compatriota Luis Salom.