Festival amateur en Estudiantes

Este viernes 5 de octubre, desde las 21:30, se llevará a cabo una gran velada de boxeo amateur en las instalaciones del Club Estudiantes de nuestra ciudad (Rosario 760) donde habrá en juego un título A.M.B.A.P.A. “Rumbo a México 2018”, organizado por el Gimnasio de Adolfo Spósito de Rafaela. El mismo contará con la presencia de varios exponentes aficionados de nuestro medio y de la zona. Las entradas anticipadas tienen un valor de $ 100 y se pueden reservar llamando a los teléfonos 3492-15330884/15308276.La cartelera anuncia 9 peleas al aire libre, donde el local Fabricio Spósito pondrá en juego su título AMBAPA ante el riojano Agustín Escudero en la división hasta 83 kilos en el combate de fondo. En tanto, en una prometedora pelea de semifondo, la rafaelina Florencia Ruiz se medirá ante Cristal Azul Márquez, de Sauce Viejo. La grilla de combates es la siguiente:* Hasta 64 kilos: Mauro Ríos (Escuela de Boxeo Spósito) vs. Lautaro Sañudo (Esperanza).* Hasta 57 kilos: Javier Román (Escalada) vs. Axel Villar (Esperanza).* Hasta 68 kilos: Juan Cejas (El Regreso Rafaela) vs. Franco Henrich (Esperanza).* Hasta 74 kilos: Daniel Rolón (Virgen del Rosario) vs. Nicolás Laballe (Esperanza).* Hasta 73 kilos: Rodrigo Mariani (Ben Hur) vs. Alan Melano (San Justo).* Hasta 63 kilos: Pedro Suárez (Esc. De Boxeo Spósito) vs. Laureano Amato (Estudiantes de Rafaela).* Hasta 58 kilos: Gabriela Herrera (Esc. De Boxeo Spósito) vs. Jesica Aguilar (San Justo).* Hasta 54 kilos –semifondo-: Florencia Ruiz (Esc. De Boxeo Spósito) vs. Cristal Azul Márquez (Sauce Viejo).* Hasta 83 kilos –fondo, en juego el título AMBAPA-: Fabricio Spósito (Esc. De Boxeo Spósito) vs. Agustín Escudero (La Rioja).