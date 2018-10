Ogier volverá a correr en Citroën

En el Rally de Gales 2008, el piloto francés Sébastien Ogier y su navegante monegasco Julien Ingrassia, recién coronados en el Mundial Junior de Rally, protagonizaron un impresionante debut al volante de un Citroën C4 WRC en la máxima categoría, consiguiendo su primer triunfo en un especial y encabezar las posiciones en la general hasta el quinto parcial.Desde entonces, la pareja ha tenido un gran éxito y con la próxima edición de la prueba británica a la vuelta de la esquina, los campeones de las últimas cinco temporadas consecutivas del WRC anunciaron que volverán a sus raíces."No puedo esperar, sobre todo porque no he olvidado que este es el equipo que me dio por primera vez la oportunidad de competir en el Campeonato del Mundo", señaló Ogier.Con un Citroën C2 Super 1600, Ogier e Ingrassia lograron el título de J-WRC y no pasó mucho tiempo antes de que pasaran al dominante C4 WRC. Consiguieron su primer podio en el WRC con un segundo puesto en Acrópolis 2009 y su primera victoria general el año siguiente en Portugal.Al finalizar la temporada 2011, Ogier se pasó a VW Motorsport y estuvo a cargo del desarrollo del nuevo Polo del equipo, en el que junto a Ingrassia dominaron durante las siguientes cuatro temporadas, de 2013 a 2016.Después del retiro de Volkswagen lograron un quinto título, en 2017, pero esta vez al volante de un M-Sport Ford Fiesta."También me entusiasma la oportunidad de ser campeón del mundo con un tercer fabricante diferente" reconoció Ogier.Parece que el desafío de ganar el campeonato del próximo año con el equipo en el que todo empezó hace una década fue demasiado irresistible para el piloto francés.