El nuevo código civil en la responsabilidad docente

Desde hace un tiempo, el Partido Socialista de nuestra ciudad viene trabajando e impulsando un ciclo de charlas en temas de educación, salud, economía, género, desarrollo sustentable, en el marco de las propuestas planificadas por la nueva comisión directiva, junto a referentes, militantes y especialistas en distintas temáticas.En este sentido, este martes se llevó a cabo una charla sobre “Responsabilidad Docente en el Nuevo Código Civil. Cuestiones prácticas en la situación escolar. Responsabilidades administrativas y disciplinarias del docente” a cargo del Dr. Fabián Cassaniti, subsecretario de Asuntos Legales y Despacho del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe, quien estuvo acompañado, entre otros, por la delegada de la Regional III de Educación, Lic. Carolina Pelegry.La misma se desarrolló ayer por la tarde en el Salón del Sindicato de la Carne de Rafaela (Arenales 546) y participó un gran número de docentes, personal directivo, estudiantes y público interesado.En diálogo con los medios locales, Cassaniti comenzó narrando que “la charla tiene que ver, básicamente, con la responsabilidad civil de los docentes. La idea es, y un poco la preocupación de los docentes, ver cómo esta responsabilidad civil está regulada en el nuevo código. A ellos le interesa mucho porque básicamente tiene que ver con analizar y estudiar si está comprometido o no su patrimonio personal ante situaciones de daño que puedan sufrir los estudiantes en las escuelas. Por ejemplo, hay un patio en el recreo, los chicos están jugando y se da una fractura en el tobillo. Esa fractura genera una responsabilidad tanto para los docentes, los directivos y el estado provincial. Cómo esa responsabilidad civil juega en materia jurídica es la cuestión principal de esta charla que va a ser bastante convocante”.Posteriormente, en referencia a que si esta responsabilidad se da solamente en el horario de trabajo, acotó que “la respuesta da para discutirla un buen rato, pero básicamente, cuando los chicos están bajo la responsabilidad de las autoridades escolares y cuando luego le ceden esa responsabilidad a los padres o responsables. En ese lapso de tiempo se ve lo de la responsabilidad civil”.Respecto a las diferencias con el código anterior, mencionó que “hay una gran, pero gran diferencia desde el año 97 a esta parte, en donde se le coloca la responsabilidad a los propietarios de los establecimientos educativos, o sea al estado provincial y a las entidades de escuelas privadas. Y además está la obligación que también impone el código civil de contratar un seguro de responsabilidad civil. Con esto tratamos de llevarle tranquilidad a los docentes, ya que puede llevarlos a paseos, sacar los chicos a la calle, etc. y demás actividades, porque están absolutamente cubiertos en lo que tiene que ver con su patrimonio personal. Pero sucede que hay muchos docentes de mayor edad que se han formado antes de la reforma del 97, va trayendo en el boca a boca muchos miedos, muchos temores. También hay muchos que infunden estos temores, entonces el objetivo es venir directamente con el código civil en mano para leer los artículos que tienen que ver con esto y desmitificar un montón de cuestiones que hay al respecto”.Asimismo, Cassaniti hizo hincapié con aquellas situaciones que son noticia diariamente y que tienen que ver con algunos hechos que suceden en algunos establecimientos educativos, como el bullying o abusos. “En esos casos no hablamos de responsabilidad civil, sino hablamos de otro tipo de responsabilidad, que es la responsabilidad administrativa o disciplinaria, que es la responsabilidad que tienen los docentes frente al empleador, que es el estado provincial. Entonces, cuando cometen alguna irregularidad en su accionar o que violan alguna norma o alguna ley, se hace un procedimiento sumarial y luego se aplica o no una sanción. Entonces, si algún docente no cuidó bien a algún estudiante, o se da algún caso de bullying o accidente, ahí opera ese tipo de responsabilidad disciplinaria pero que es otro tipo de responsabilidad, al lado de la Civil, que es lo que venimos a tratar”.Al preguntarle si hubo un docente que fue demandado por algún caso especial en los últimos tiempos, agregó que “sí, antes del año 97 era la regla, ya que si un docente tenía un estudiante que se accidentaba en el recreo, ese docente iba a responder con su propio patrimonio si se probaba que había tenido una falla en el deber de vigilancia. Hoy, eso es prácticamente imposible, porque primero responde el seguro de responsabilidad civil o sino responderá el propietario del establecimiento educativo, que es el estado provincial. Salvo un caso de extrema inoperancia del docente, no hay casi chances de que tenga que ver un docente comprometido su patrimonio”.Por último, como política ministerial, la idea es que este tipo de charlas continúen en la provincia. “En este caso, la charla fue convocada por el Centro Socialista de la localidad. A medida que exista la demanda de los docentes, se organiza, me convocan y en la medida de lo posible voy recorriendo el territorio provincial contando sobre las cuestiones de la responsabilidad civil”.Por su parte, el diputado provincial Omar Martínez estuvo acompañando la visita de Cassaniti y también hizo mención a la importancia de la organización de esta charla por parte del Partido Socialista. “Para nosotros es importante haber traído a Fabián, donde le agradecimos mucho el esfuerzo de haber venido hasta Rafaela y al poder estar en toda la provincia. Esta es una demanda que siempre es importante. Más que como legislador, también lo hablo desde el rol que tuve como directivo docente, de que sepamos cómo ha variado este nuevo código civil en la responsabilidad docente es vital, porque hay viejos mitos, como por ejemplo cuando se dice que ya no se pueden sacar a los chicos de campamento por las dudas de que pueda pasar algo. Esto, hace más de 20 años ha cambiado, ya que ahora la responsabilidad corre primero por el seguro y luego por el Ministerio de Educación. No es que no le quepa ninguna responsabilidad al docente o directivo, pero si está exento de muchas cosas que a lo mejor pensamos que somos responsables cuando no lo somos”.