Otro round de Carrió con toda la oposición

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El Salón las Provincias del Senado fue el epicentro ayer de un escándalo que tuvo como protagonista a la diputada de Cambiemos Elisa Carrió, quien era propuesta por el oficialismo para asumir la presidencia de la comisión bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, pero se quedó sin cargo porque la oposición le negó el quórum.En ese marco, el oficialismo advirtió sobre una maniobra orquestada en conjunto entre el bloque Justicialista, el Frente para la Victoria y el Frente Renovador para "vetar" a la líder de la Coalición Cívica, mientras que la propia Carrió habló de "proscripción". "Estamos en presencia de un veto inadmisible de quien iba a ser y va a ser presidenta de la comisión, que es la diputada Carrió", enfatizó el presidente de la bancada de Cambiemos en la Cámara baja, Mario Negri, durante una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias.Luego fue el turno de Carrió, quien aseguró que "no necesita el cargo" de presidenta de la bicameral, ya que a su criterio tiene "el poder y la autoridad" suficiente "para ser fiscal de la Nación sin necesidad de ningún cargo". "Si es por la república, yo renuncio a la diputación también", agregó la cofundadora de Cambiemos.Para el oficialismo, se trató de una argucia del peronismo para debilitar a Carrió, ya que en cualquier caso, si querían imponer un presidente en la bicameral, tenían el número suficiente para hacerlo porque en la comisión son 9 votos de la oposición contra apenas 7 de Cambiemos.El antagonismo de Carrió con el FpV es histórico, mientras que el PJ no kirchnerista y el massismo no le perdonan a la chaqueña haber volteado el acuerdo para la reforma de la ley de reforma del Ministerio Público Fiscal en 2016.La oposición, en tanto, señaló que la decisión de vaciar la reunión constitutiva está directamente ligada a un incumplimiento explícito del oficialismo: alegó que de acuerdo al sistema de rotación de presidencias de comisión, este año le tocaba asumir en ese cargo a un senador, ya que durante 2017 la jefatura de la bicameral había estado en manos de la diputada massista Graciela Camaño.Sin embargo, fuentes parlamentarias del oficialismo en la Cámara de Diputados señalaron a NA que había un acuerdo de palabra entre el Presidente Provisional del Senado, Federico Pinedo, y el senador Urtubey, para alterar el sistema de rotación de presidencias.El supuesto acuerdo tenía como contraparte que la presidencia de la comisión Bicameral Especial de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación sea retenida por el senador salteño, pese a que por la lógica de alternancia le correspondía a Diputados.En ese marco, Pichetto descartó haber "hecho un acuerdo con los otros bloques para que la presidencia de esta comisión quedara en cabeza de un diputado" y dijo que se "enteró por los diarios" que la elegida por el oficialismo era Carrió.Como sea, el oficialismo nunca le habría blanqueado a la oposición que el plan era colocar a Carrió al frente de la bicameral, y esta situación terminó por gatillar la rebelión peronista.Con este mar de fondo, el acuerdo para la designación de autoridades de esta última bicameral voló por los aires, por lo que se suspendió la reunión constitutiva que estaba prevista para este miércoles a las 10:00 en el Salón Arturo Illia.