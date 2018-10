Dujovne pidió paciencia y anticipó tiempos duros

BUENOS AIRES, 3 (NA). - El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, pidió ayer "a la gente que tenga paciencia" y advirtió que al país le "esperan meses duros" por el proceso recesivo. "Yo le pido a la gente que tenga paciencia, nos espera un momento difícil y duro pero luego saldremos adelante", afirmó Dujovne. Y añadió: "estamos atravesando una recesión y lo estará por un tiempo. Tenemos que convivir con los efectos de los shocks que hemos atravesado"."Tenemos que concentrarnos en pilotear esta tormenta. Y vamos a salir fortalecidos, con equilibrio fiscal y una moneda mucho más sana", vaticinó. En declaraciones a la radio La Red, el funcionario señaló que "tenemos un piloto de tormentas muy bueno, sabemos que vienen meses duros, aunque sin las medidas que hemos tomado serían mucho más duros". "Por ahora no está prevista una ayuda especial para los jubilados. En caso de ser necesario lo evaluaríamos", aseguró el ministro.Según el funcionario, "tenemos muchos desempleados, no somos insensibles, el Presupuesto no es infinito, hay prioridades y tenemos que ver paso a paso cómo las asignamos. ¿A quién no le gustaría gobernar con un Presupuesto infinito?".Además, Dujovne resaltó que la Argentina tiene hoy "un tipo de cambio extremadamente competitivo. Queremos ir reforzando el concepto de que la base de la estabilidad cambiaria viene de la mano de la fortaleza del peso y no de la intervención". "Por eso queremos cambiar las condiciones del mercado cambiario, de manera tal de dar la señal que la emisión de pesos va a estar controlada hasta junio del año que viene", sostuvo el jefe del Palacio de Hacienda.SICA: "MAS TIEMPOQUE EL ESPERADO"Por su parte, el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, admitió que al Gobierno "le está llevando más tiempo del esperado" estabilizar la macroeconomía, pero confió en que lo "va a lograr". "La normalización de la macroeconomía nos está llevando más tiempo del esperado, quizás por la herencia recibida o por las situaciones externas. Pero vamos a lograrlo, estamos dando señales concretas al mercado", dijo el funcionario.El funcionario se expresó así en el evento "Women Corporate Directors (WCD) Capítulo Argentina", realizado en la la Bolsa de Comercio de Buenos Aires bajo el título "El impacto de la transformación en los negocios". En este evento se abordaron temas relacionados a cómo los cambios tecnológicos y las formas de hacer negocios están transformando la evolución de la economía, los gobiernos y la sociedad en su conjunto.Sica consideró que el mundo está en un proceso de cambios muy fuertes de la mano de la tecnología, pero con sobresaltos por las tensiones geopolíticas y estratégicas, como la guerra comercial entre Chinas y los Estados Unidos."Estos cambios están llegando a la Argentina en medio de movimientos macro mucho más fuertes. El mundo se mueve, cambia y no nos espera. La Argentina también tiene sus debates internos", dijo el funcionario.