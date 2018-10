El ex secretario de Cristina confirma relato sobre bolsos

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Fabián Gutiérrez, ex secretario del matrimonio Kirchner, ratificó ante la Justicia que vio en varias ocasiones al fallecido Daniel Muñoz trasladar bolsos hacia las residencias de Néstor y Cristina en El Calafate y en Río Gallegos, en Santa Cruz, en el marco de la investigación de supuestas coimas en la obra pública.Gutiérrez dijo que desconocía el contenido de los bolsos, aunque le expresó al fiscal Carlos Stornelli y al juez federal Claudio Bonadio que escuchó comentarios que indicaban que transportaban dinero. Según detalló, en los vuelos en que a veces él mismo se trasladaba, podía ver a Muñoz sentado junto a bolsos, los que luego eran enviados a las residencias de los Kirchner en la provincia sureña.En ese sentido, sostuvo que en las viviendas de los Kirchner había espacios destinados a guardar los bolsos que eran inaccesibles para todos, y allí sólo ingresaba el ex presidente. Durante la indagatoria, Bonadio también le preguntó a Gutiérrez sobre otros detenidos, entre ellos, el otro ex secretario Daniel Álvarez, y los colaboradores Raúl Copetti, Roberto Sosa y Ricardo Barreiro.Gutiérrez respondió sobre el rol funcional que tenía cada uno y tras su declaración el juez decidió homologar su acuerdo como imputado colaborador. Tras concederle la figura del "arrepentido", el magistrado le otorgó también la excarcelación, aunque el ex secretario seguirá investigado y el juez definirá en las próximas horas si lo procesa junto al resto de los detenidos.