Allanaron propiedades de De Vido y de su familia

BUENOS AIRES, 3 (NA). - Fuerzas federales allanaron ayer la casa del ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y su esposa, Alessandra Minnicelli, así como el domicilio de los hijos de la pareja, todos ellos investigados por "enriquecimiento ilícito". Los allanamientos, ordenados por el juez federal Luis Rodríguez, se llevaron a cabo tras un pedido de la fiscal federal Alejandra Mangano.La orden fue motivada por una información que surgió en la causa de los cuadernos que escribió el remisero Oscar Centeno sobre supuestas coimas en la obra pública, en la que un testigo hizo referencia al movimiento de dinero en domicilios de los imputados.Los allanamientos fueron para buscar objetos, bienes, dinero y documentación, como ser información concerniente a cuentas bancarias, escrituras, actas de constitución de sociedades, declaraciones juradas, extractos bancarios y recibos, entre otros.Los registros fueron en siete inmuebles y dieciséis lotes, los cuales están vinculados a la familia de De Vido y otros involucrados, pudo saber NA.Los nuevos operativos surgieron a raíz de la declaración del portero del departamento en el que vivía De Vido, quien aseguró que se habrían llevado del lugar cajas fuertes a un sitio que no identificó.El edifico en cuestión está ubicado en Avenida del Libertador 2275/77, y según el encargado hubo movimientos sospechosos días antes que la Justicia allanara el lugar en 2016.Por otra parte, según las fuentes del caso, se verificó un predio de 16 lotes ubicado en el Departamento Punilla de la provincia de Córdoba, el cual corresponde a Santiago Javier De Vido, en donde residiría un ciudadano de nombre José María Escudero, que conduce un vehículo de la empresa "Arcrop S.A.", de Carlos José Mundin y Héctor Alfredo Leis.Mundin está procesado en la causa de los cuadernos de Centeno que lleva adelante el juez Claudio Bonadio.La investigación sobre enriquecimiento ilícito comenzó sobre De Vido y su esposa, pero luego la fiscal Mangano pidió incluir a sus hijos como parte de la investigación.INHIBEN BIENES AANDREA DEL BOCAEl juez federal Sebastián Ramos resolvió inhibirle los bienes a la actriz Andrea del Boca y al ex ministro Julio De Vido por irregularidades en el financiamiento que hizo la disuelta cartera de Planificación Federal de la novela "Mamá Corazón", que nunca fue emitida.El detenido ex funcionario nacional está procesado por "defraudación al Estado" y Del Boca por "partícipe necesaria" a raíz de la novela que se realizó con fondos oficiales pero jamás salió al aire. La productora de la actriz, A+a Group, recibió más de 24 millones de pesos a través de una contratación directa que el desaparecido ministerio trianguló a través de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).El magistrado sospecha que Del Boca le sobrefacturó al Estado por la novela que nunca estrenó e investiga si los costos pagados por "Mamá Corazón" tienen correlato con los de mercado al momento de la producción.La Sala II de la Cámara Federal confirmó hace dos semanas el procesamiento de la actriz, el ex ministro y otros ocho imputados en la causa por presunta malversación de fondos públicos, entre ellos el entonces rector de la Universidad de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta.A Del Boca, quien cobró el 76% del contrato (25.652.160 de pesos) a pesar de que la tira nunca se emitió, la embargaron por 50 millones de pesos y a De Vido por 60 millones.