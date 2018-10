Campaña nacional de vacunación contra la rubéola y el sarampión

El Ministerio de Salud provincial, a través de la dirección de Promoción y Prevención, realiza mañana a partir de las 9 horas en la Plaza 25 de mayo de Rafaela, el lanzamiento de la campaña de vacunación contra el sarampión y la rubéola.

La jornada, enmarcada en la Campaña Nacional que inició el 1 de octubre, contará con la presencia de la ministra de Salud, Andrea Uboldi, y diversas actividades culturales.



VACUNAS PARA

CRECER FUERTES

La campaña, que se extiende desde el 1 de octubre al 30 de noviembre de 2018, consta de una aplicación única de la dosis extra de la "triple viral" y está destinada a todos los niños y niñas de 13 meses a cuatro años inclusive, en todos los centros de salud y hospitales públicos del país.

El sarampión y la rubéola son enfermedades virales muy contagiosas que se trasmiten por vía aérea. Si bien ambas fueron eliminadas de Argentina, siguen estando presentes en otros países y la permanente movilidad de personas genera riesgo de reintroducción de estos virus en el país. Por ello es necesario realizar campañas periódicas de vacunación, como la que se concretará durante octubre y noviembre de 2018. La dosis de vacuna triple viral será adicional y obligatoria, independientemente del estado vacunal.

La vacunación es la única estrategia para prevenir el sarampión y la rubéola. La vacuna triple viral, además, protege también contra las paperas. Es gratuita, no se solicitará orden médica y se aplicará en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Esta vacuna se aplica desde los años 60 y, a lo largo de varias décadas, ha mostrado una elevada seguridad y eficacia.



ENFERMEDADES

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que provoca exantema (pequeñas manchas rojas en la piel), fiebre y síntomas respiratorios, además de una importante disminución de la inmunidad, lo que facilita la aparición de otitis, neumonía, convulsiones, encefalitis e incluso la muerte.

El sarampión se transmite por vía aérea y contacto directo por gotas de saliva. Es una enfermedad altamente contagiosa.

La rubéola es causada por un virus y se caracteriza por fiebre, ganglios agrandados (principalmente en el cuello y detrás de las orejas) y erupción en la piel que dura de 3 a 5 días, la cual se inicia en la cabeza y luego desciende al resto del cuerpo. También pueden aparecer dolores en las articulaciones del cuerpo en adultos.

Además se transmite por contacto con las personas que se han contagiado con el virus. La vía de transmisión es respiratoria, por la salida del virus en las gotitas de saliva que se producen al hablar, toser o estornudar, o con los objetos contaminados con las secreciones.

Casi el 50% de las personas infectadas por el virus de la rubéola no presentan síntomas. Sin embargo, aún sin ninguna manifestación, transmiten la enfermedad, lo que representa un riesgo para las personas y sobre todo para las mujeres embarazadas.

Si una mujer se infecta durante el primer trimestre de gestación, existe un 90% de probabilidades de que el recién nacido presente las manifestaciones del Síndrome de Rubéola Congénita

La papera es una enfermedad de origen viral. Se transmite de persona a persona a través de las secreciones que se eliminan al hablar, toser o estornudar, o bien por contacto directo con cualquier objeto contaminado con esas mismas secreciones. El período de incubación se puede extender de 12 a 25 días. En casos graves, las paperas pueden afectar el sistema nervioso central, el páncreas, los testículos y los ovarios.



"SUMÁ TU CANCIÓN"

El concurso "Sumá tu canción", dirigido a trabajadores de la salud pública de la provincia, tiene ya 50 equipos concursando, que presentaron un video o audio musical para promover el mensaje de la campaña. Por la cantidad de presentaciones, la fecha de cierre del concurso fue extendida al 31 de octubre y los ganadores se darán a conocer el 8 de noviembre.

La estrategia, que visibiliza los grandes esfuerzos que llevan a cabo los trabajadores a lo largo y ancho del país, se lleva a cabo desde las redes sociales oficiales del Ministerio de Salud, a las cuales la población puede ingresar y votar por su video preferido colocando "me gusta".