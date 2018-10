Condicionado por incertidumbre sobre la situación económica

El intendente Luis Castellano presentó ante los concejales los proyectos de ordenanza del presupuesto y la tributaria para el 2019, que llega a la cifra de 1.640 millones de pesos, en un marco de incertidumbre económica, durante una reunión realizada ayer a la mañana en la sala de sesiones del cuerpo legislativo.

En la oportunidad, el titular del DEM estuvo acompañado por funcionarios del Gabinete: Marcos Corach, Marcela Basano, Carlos Maina, Delvis Bodoira, Luis Ambort, Daniel Ricotti, Eduardo López, Brenda Vimo, Mariana Alassia, Marcelo Barbero, Horacio Moscardo, entre otros. Comenzó destacando que “tal vez lleguemos a diciembre con algo completamente diferente a lo que presentamos hoy”.

El mandatario fue contundente ante los ediles al afirmar que “hay fondos que están en jaque”, agregando que “son aproximadamente 173 millones de pesos que están en incertidumbre, lo que representa más del 10 por ciento del presupuesto municipal y aquí se consideran el Fondo Federal Solidario, el subsidio al transporte, todo a nivel provincial de Obras Menores y el crédito para obras de pavimento”, cuyos ingresos fueron adelantados ayer por LA OPINION.



DIÁLOGO Y

SERIEDAD

En ese marco, Castellano le pidió a los concejales diálogo y seriedad, afirmando que “ellos puedan gestionar por su pertenencia política, tanto Cambiemos a nivel nacional como el Frente Progresista a nivel provincial, ese dinero o recorte que se nos debe llegue en tiempo y forma para poder pensar lo que serán obras, servicios y programas del año que viene y eso es una tarea que la tienen que hacer; es una función que tienen como concejales la de gestionar por los dineros públicos y ahí la camiseta tiene que ser la camiseta de la ciudad, no otra”.

El Intendente le insistió a los concejales con que "hay tener mucho diálogo y seriedad cada vez que se vota una ordenanza o decreto porque no podemos embarcarnos nosotros ni embarcar a los vecinos en inversiones que no vamos a poder cumplir".



AUMENTO SOCIAL

EN UN 56%

La cuestión social es un ítem primordial para la administración municipal y, en ese sentido, expresó que “el presupuesto tiene un 56 por ciento de aumento y eso es fundamental por los niveles de contención con asistencia directa en lo que son programas de empleo, capacitación con sistema de becas, el programa Seguila, la Escuela Municipal de Oficios, todo eso se relaciona a la contención y capacitación para que tengan una preparación laboral y puedan preparase educativamente y ayudarlos a que los chicos continúen en la escuela”.

Y agregó: “También el tema medicamentos; la gente que tiene obra social puede ir a su médico pero cuando el médico le receta y tiene que comprar el medicamento no tiene la plata para comprarlo; es ahí cuando va al sistema público y el mismo le da los medicamentos gratuitos. Esto tiene que estar presupuestado e incluso estuvimos en la licitación de la ampliación del Centro de Salud del barrio 2 de Abril junto a Brenda Vimo. Es el que más trabaja porque hay una necesidad muy grande”.

El Intendente insistió con que “las obras públicas y servicios públicos es lo que más queremos mantener. De las obras públicas que vienen a nivel nacional creíamos que la ruta 34, como había dicho el Presidente (Mauricio Macri), iba a terminarse a finales del 2019 y la obra de la 34 está parada; el gasoducto está continuando y todo indicaría que la obra seguiría y que en marzo-abril estaría terminada para que empecemos a proyectar todo lo que son las reuniones con los vecinos para que llegue el gas a las casas que faltan y también a las empresas. Particularmente, hasta que yo vea la obra terminada y que la empresa diga entrego la obra y está lista para comenzar con la red domiciliaria, no podemos avanzar”.

Con respecto a fondos de obras menores, Castellano dijo que “la Provincia le debe al Municipio 4 millones de pesos correspondientes al año 2017 y 18,5 millones del 2018 y eso es nuestro por ley”.

Al mismo tiempo, el Intendente declaró que “hemos suspendido momentáneamente la obra de cloacas y pavimento del barrio Brigadier López hasta que encontremos la estabilidad de precios porque no nos están dando presupuestos, ya que sería una irresponsabilidad mandar una boleta tentativa y luego, cuando tengamos el presupuesto oficial o de las empresas que licitan, el vecino se encuentre con montos que han aumentado un 30 por ciento”.



QUITA DE

SUBSIDIOS

La quita del subsidio al gasoil es un tema que preocupa mucho a Ejecutivo, ya que el recorte del mismo fue planteado ante los ediles como una afectación directa al transporte público de pasajeros en el que cientos de rafaelinos se trasladan a diario.

“La quita del subsidio al gasoil representa el recorte de 2.250.000 millones de pesos, lo que significaría duplicar el valor del boleto”, expresó el Intendente, para continuar que “el 50 por ciento del presupuesto son haberes y que, con la aplicación de la ‘cláusula gatillo’, representaría un mes más de sueldo hacia diciembre.”

Finalmente, manifestó que “el Municipio no está ajeno a lo que vivimos todos los días y a la situación de incertidumbre que vivimos en el país. Yo digo que lo que pasa en la Municipalidad cualquiera lo puede pensar en su casa o empresa. Nosotros quisimos subir para plantear a los concejales y entender que el presupuesto que se presenta es un presupuesto que tiene muchas incertidumbres que derivan de las incertidumbres a nivel nacional y por la quita de recursos unilateral que se viene haciendo del gobierno nacional y provincial de los municipios”.