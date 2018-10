Atlético juega por Copa Argentina para levantar

Atlético de Rafaela enfrentará hoy a Sarmiento de Resistencia, uno de los equipos ‘revelación’ que tiene esta Copa Argentina, en un encuentro válido por los octavos de final de dicho certamen.



El cruce entre la “Crema” y los chaqueños se llevará a cabo a partir de las 19.30 en la cancha de Patronato de Paraná, será arbitrado por Diego Ceballos y lo televisará la señal de cable TyC Sports.



Atlético viene de dos derrotas seguidas en la B Nacional, perdiendo el último fin de semana ante Nueva Chicago como local y en la anterior también cayó en su visita a Ferro en Caballito.



Con ese presente, algo lejano al ideal, el equipo tendrá cinco modificaciones en relación al once inicial que viene de caer por la mínima ante el ‘Torito’ de Mataderos. Incluso el DT Víctor Bottaniz decidió cambiar el esquema.



De las variantes que presentará hoy Atlético, dos serán obligadas y las otras tres por cuestiones futbolísticas. Matías Quiroga no viajó a Paraná para que llegue de la mejor forma física al cotejo del próximo domingo en Puerto Madryn, ingresando en su lugar Maximiliano Casa; mientras que Emiliano Romero (estará en el banco) no irá de la partida, buscando recuperar de la mejor forma su molestia en la rodilla. Será reemplazado por el otro uruguayo, Agustín Nadruz.



Los que salen son Nicolás Zalazar, Ezequiel Montagna y Enzo Copetti, ingresando Enzo Gaggi, Pablo Gaitán y Diego Meza.



Con este panorama, el dibujo táctico será con un 4-3-1-2, y el XI inicial de hoy tendrá a Ramiro Macagno en el arco; en el fondo una línea de cuatro compuesta por el ‘Conejo’ Gaggi y Ángelo Martino por los laterales y Abel Masuero junto a Gastón Suso como marcadores centrales. En la mitad de la cancha estarán Gabriel Ramírez, Nadruz y Pablo Gaitán. El enganche será Diego Meza y en como delanteros estarán Casa y Mauro Albertengo.

También viajaron a la capital entrerriana Matías Tagliamonte, Zalazar, Tomás Baroni, Lucas Quiróz, Copetti, Montagna, Mauro Marconato, Enzo Bertero y Romero. De estos, dos quedarán relegados del banco de suplentes.



En este certamen nacional Atlético viene de dejar afuera a Defensores de Belgrano y Lanús y supo alcanzar las semifinales en la temporada 2013-2014 cuando cayó con Huracán, luego campeón del torneo.





El aliciente para Atlético y Sarmiento de Resistencia pasa por convertirse en el próximo rival de River, bicampeón del certamen y dueño de un récord de 15 victorias consecutivas en la Copa Argentina.



Por su parte, Sarmiento de Resistencia, que juega en el Federal A, alcanzó por segunda vez los Octavos de Final después de sorprender a Racing, líder de la presente Superliga, y Unión de Santa Fe, que sólo perdió uno de los siete encuentros disputados en esta Copa Argentina.



En el Federal, no la viene pasando para nada bien y también llega al juego de hoy tras dos caídas seguidas. Ante Boca Unidos y Gimnasia y Tiro, ambas por 0-1. Ocupa la última posición de la Zona 4 con sólo cuatro puntos en misma cantidad de presentaciones.