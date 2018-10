Acueducto: cuestionan a ediles de Cambiemos

El Centro Socialista de Rafaela solicita al Presidente del Concejo Municipal y a los ediles de Cambiemos que en lugar de pedir informes a la Provincia, reclamen al gobierno nacional por la firma que demora el crédito del acueducto que beneficiará a Rafaela. "Mientras el gobierno nacional no avala el crédito de Santa Fe para obras de infraestructura como el acueducto, sí no dudó en tomar la decisión de llevar la deuda externa a 261 mil millones de dólares y firmar con el FMI 57 mil millones para garantizar pago de deuda y nada para obras públicas que beneficien a los argentinos.

"En Santa Fe se está construyendo la mayor red de acueductos de los últimos 150 años, para garantizar a la población un derecho humano fundamental: el derecho al agua. Este ambicioso plan de once acueductos plantea que la mayoría de las localidades de la provincia pueda contar con agua de captación de superficie; esto es, que se provean de agua potable desde la cuenca del río Paraná para abastecer a casi toda la población de agua potable proveniente de su cuenca y aprovechar así uno de los ríos más caudalosos del mundo.

"Uno de ellos, que forma parte de la planificación estratégica llevada adelante por los gobiernos del Frente Progresista, luego de años de desidia y de desigualdad territorial, es el acueducto Desvío Arijón, obra largamente demandada a lo largo de décadas por la ciudadanía rafaelina y de la región.

"Estas obra, con debates polémicos sostenidos con el PJ durante los mandatos del kirchnerismo (debido a que la ex presidenta no firmaba la autorización de un crédito internacional para el acueducto de Reconquista), fue en su momento analizada y su licitación detenida, porque el entonces gobernador Hermes Binner detectó serias irregularidades con la empresa que las gestiones justicialistas provinciales defendían, y que era Odebrecht, la de las coimas y sobreprecios.

"Desde la Provincia se financió con fondos propios la primera etapa del acueducto Desvío Arijón que corresponde a la toma de agua desde el río Coronda, la construcción de la planta potabilizadora y distribución a Santo Tomé y Sauce Viejo, beneficiando a unas 90 mil personas.

"Ya fue adjudicada en mayo de este año la segunda etapa, que corresponde a la extensión de la red hacia las localidades del oeste, llegando hasta Rafaela, que implica una inversión de 166 millones de dólares y proveerá de agua potable de calidad a 133 mil vecinos.

"Es de resaltar que esto representa la inversión más importante en infraestructura pública de la última década en la Provincia en términos de presupuesto y financiamiento. Esta etapa 'se financia a través de un mix de organismos de créditos internacionales aportando 80 millones de dólares el Fondo de Abu Dabi para el Desarrollo mientras que otros 50 millones provendrán del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID en sus siglas en inglés) y el resto se completará con fondos del presupuesto provincial', señalaban desde la cartera de Economía de Santa Fe.

"Pudimos acceder a los créditos internacionales porque es la provincia mejor valorada en cuanto a asumir riesgo crediticio y se han conseguido muy buenos intereses. Licitada y adjudicada esta segunda etapa nos encontramos con la novedad de que Presidencia de la Nación todavía no firmó el decreto que permitirá la llegada de 80 millones de dólares, gestionados con la OFID de la OPEP y el Fondo de Abu Dhabi. Si no se firman estos decretos de garantía antes de fin de año, deberán aparecer en el Presupuesto 2019. La Provincia se hará cargo de poner el dinero para los anticipos financieros para las tres empresas adjudicatarias. A finales de mes comienzan con las obras en la cisterna de la ciudad y en noviembre con la colocación de los caños.

"Lo más llamativo es el pedido de informe del Presidente del Concejo y de los ediles de Cambiemos que parecen desconocer esta realidad y haber caído en un grueso error. Les solicitamos que asuman y afronten la difícil realidad social y económica que atraviesa nuestro país, con paralización de obras públicas del gobierno nacional y con pedidos de grandes esfuerzos a las provincias. En Santa Fe se está asumiendo con responsabilidad y decisión política la realización de la obra pública más importante para nuestra ciudad y la región".