Sensaciones y sentimientos

EL PIANO EN SILENCIO

Es muy fácil verlo. Como no está en el lugar que menciona la poesía (“del salón en el ángulo oscuro”) muchos lo han visto y mirado.

Desde nuestra demasiada veloz avenida Santa Fe debe tomarse el primer recodo desde la plaza 25 de mayo hacia la derecha. Allí, en Faber, a pocos metros de calle Saavedra una imponente vidriera invita a entrar y quedarse en ese ámbito donde diariamente amanece la vida activa de la ciudad.

Se puede asegurar que desde un primer golpe de vista se verá un piano que tiene tanto para contar (y por qué no, cantar) porque, contrariando el texto inmortal de Bécquer, se halla en el centro con mucha luz, en un largo rectángulo que avanza tratando de invadir el interior de la manzana habitado también por sillas, sillones y mesas para dos o cuatro personas (¡y libros!, ¡muchísimos libros! con prometedores contenidos expresados en los lomos); un rectángulo con aroma a café que, en su avance, sorprende con escaleras hacia abajo y arriba y una salida lateral, generando todo la curiosidad del visitante siendo frecuente que los que no tienen ningún prejuicio lleguen hasta esos sectores para ver qué hay en esos lugares ocultos a la primera mirada.

No olvidemos el piano.

El piano negro, solo.

El piano negro. Solo, expectante. El mismo que cuando tiene cerrada la tapa recuerda a lo que es un libro cerrado (un amigo que espera) y cuando se halla levantada muestra una larga sonrisa de dientes perfectos y con octavas que, cuando se asume quien ha hecho música con ellas, se percibe que ellas podrían llegar hasta el infinito.

Está en un lugar ideal para darle sonidos bien articulados a los distintos concurrentes; los que son de un comercio cercano que seguramente originarán, entre pocillos y medias lunas, una estrategia formidable de ventas, o los que se ponen al día concentradamente ingresando a los puntuales diarios, y también los que, con acento francés en el nombre y en el trato, más concentrados aún, harán de las amigas mesas un escritorio para desarrollar su actividad creativa o comercial.

Pero todos en algún momento habrán mirado ese piano, sabiendo quien fue su ejecutante.

Nuestra ciudad no es Buenos Aires, pero sí tiene avenidas veloces y reductos donde el tango es protagonista ¿es poco para hacer la comparación? Si lo vemos emotivamente, es más que suficiente: nosotros, como el que ejecutó ese piano, también asumimos afectuosamente la palabra “gotán” y además, con mucho más sentimiento decimos “Mingo”, y mejor aún “el Mingo”, por más que sepamos que no hace falta decir más datos para identificar esa emoción ejecutando.

Y antes de que se nos enfríe el café -porque con la evocación nos hemos demorado sin tomarlo- se puede sentir que una inquietud está tomando cuerpo.

No es justo que ese piano siga solo, entre indiferentes mesas y sillas. No lo es, dice el buen pensamiento; cualquier pianista debe despertarle el alma -al piano, a los concurrentes y a los sentimientos- y hacerlo sonar. Avisando educadamente antes de hacerlo, claro.

Se habrá entonces originado música, y sobre todo, vibración, presencia, placer artístico, homenaje…

Y un clima de comunicación invisible, perdurable, densamente amigo.