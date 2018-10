Semana en la parroquia

PLAZA CLUCELLAS (Port Darío Bonino). - Seguidamente reproducimos el programa religioso para la semana en curso



* Lunes 1: Santa Teresita del Niño Jesús, religiosa



17 hs. Rezo del Santo Rosario en la Capilla.Intención: en agradecimiento por la Fe recibida, por esos



hombres y mujeres que lucharon y se esforzaron por transmitirla.



* Martes 2: Santos Ángeles Custodios



15 hs. Adoración Eucarística en el templo



17 hs. Rezo del Santo Rosario en la Capilla.Intención: pidiendo para que no abandones nuestra devoción a la Virgen de Pompeya, oramos para una fuerte conversión y pedimos especialmente por los que son perseguidos por sus creencias.



* Miércoles 3: San Francisco de Borja, presbítero



15 hs. MISA en la Capilla.Intención: Oramos por las familias de nuestro pueblo, especialmente por las de los niños de catequesis para que sepan acompañarlos en este camino de iniciación cristiana y crecimiento en la fe. También hacemos

presentes a los niños abandonados, a los niños en situación de calle, a los niños maltratados, a todos los niños sufrientes y también elevamos nuestra oración por las almas de los niños abortados.



20 hs. reunión del Consejo de Pastoral en la Casa Parroquial.



* Jueves 4: San Francisco de Asís, diácono



15 hs Apostolado de Fátima en el templo



17 hs. Rezo del Santo Rosario en la Capilla Intención: Oramos por un aumento de las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. Virgen de Pompeya, ponemos en tus manos a los que ya son sacerdotes, monjas, monjes, especialmente por lo que han pasado por nuestro pueblo y también te pedimos por una mayor y auténtica devoción a la Sagrada Eucaristía.



* Viernes 5: Santa Faustina Kowalska, religiosa



15 hs. Grupo de la Divina Misericordia en el templo



18 hs. MISA en la Capilla.Intención: Oramos por todos los difuntos, especialmente por los que han

sabido difundir la devoción a la Virgen de Pompeya en nuestro Pueblo, por los fundadores de esta capilla y por todas aquellas que día a día y en silencio dan testimonio de su fe.



* Sábado 6: Beato Bartolo Longo, laico, fundador del Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Pompeya en Italia



16 hs. Inauguración y bendición de ermita en el Barrio de Nuestra Capilla., frente al domicilio de Familia Villalba, en el sector sur oeste del tapial del Club Atlético Florida.Hoy no se celebra la misa en el templo.

A la hora 01.00 AM del Domingo parte desde el templo la Peregrinación al Santuario Diocesano de Saguier, donde nuestro Obispo Luis, celebrará la misa del peregrino, a las 6 AM.

* Domingo 7: XXVII Domingo durante el año – Nuestra Señora del Rosario de Pompeya – Día de los festejos centrales de los 125 años de la Capilla.



10 Hs. Concentración en la Pérgola sector Oeste (frente Farmacia Sovrano). 10.15 Hs. Peregrinación a la capilla con la imagen de la virgen.



10.30 Hs. Rezo de la Santa Misa



12.30 Hs. Almuerzo en el salón parroquial