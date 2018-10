Dos títulos más para Atlético y un cierre que puede traer desempates

El torneo Clausura de la Primera A de Inferiores de Liga Rafaelina de Fútbol está prácticamente definido. Queda por jugar un capítulo pero ya hay cinco categorías definidas. Atlético de Rafaela, que la fecha anterior se había quedado con los títulos de Octava, Novena Especial y la 2006, ahora sumó los de Novena y la otra Infantil que es competitiva, la 2007.

En Quinta, la “Crema” es líder con 22 unidades pero al quedar libre el próximo sábado, cuando se juegue el último capítulo, le da chances a Unión, que llega segundo a tres puntos, de alcanzarlo y tener que jugar un partido desempate para definir al campeón.

La Sexta también es liderada por Atlético (23) pero Libertad de Sunchales (21) lo puede superar si gana el clásico.

Por su parte, Unión de Sunchales, que depende de sí mismo para consagrarse, en el de Séptima (suma 24 puntos), volvió ganar y quedó a sólo un empate de coronarse. El que lo alcanza, ya sin jugar, es Ben Hur (21) que enfrentará en la última a Brown y al no tener la divisional la BH recibirá los puntos.

El que quedó libre el último fin de semana fue Ferrocarril del Estado, a continuación, todo lo ocurrido y lo que se viene para cada elenco:



Quinta División: Independiente San Cristóbal 1 (Emanuel Almirón) vs. 9 de Julio 0, Sportivo Norte 1 (Facundo Maldonado) vs. Dep. Libertad 3 (Nahuel Bravo, Mariano Góngora y Bruno Martínez), Unión de Sunchales 1 (Julián Córdoba) vs. Arg. Quilmes 0, Peñarol 2 (Ignacio Dietz y Daniel Toledo) vs. Ben Hur 0, Brown 0 vs. Atlético de Rafaela 0.



Sexta División: Independiente San Cristóbal 1 (Thiago Benítez) vs. 9 de Julio 0, Unión de Sunchales 1 (Thiago Allassia) vs. Arg. Quilmes 0, Peñarol 1 (Ezequiel Cabral) vs. Ben Hur 0, Brown 0 vs. Atlético de Rafaela 3 (Ramiro Matteoda x 2 y Ciro Leineker). Al Dep. Libertad le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.



Séptima División: Independiente San Cristóbal 1 (Fabricio Ruíz) vs. 9 de Julio 2 (Esteban Guzmán x 2), Sportivo Norte 0 vs. Dep. Libertad 1 (Luis Marengo), Unión de Sunchales 4 (Darien Juárez, Lucas Chacón, Luciano González y Juan Nievas) vs. Arg. Quilmes 0, Peñarol 0 vs. Ben Hur 1 (Agustín Bianciotto). A Atlético de Rafaela le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.



Octava División: Independiente San Cristóbal 1 (Iván Rivero) vs. 9 de Julio 1 (Elías Ardissono), Sportivo Norte 0 vs. Dep. Libertad 6 (Tomás Díaz, Felipe Montini, Brian Goro x 2, Yair Villaruel y Ulises Reynoso), Unión de Sunchales 2 (Uriel Porra y Facundo Onysiv) vs. Arg. Quilmes 0, Peñarol 1 (Lautaro Rodríguez) vs. Ben Hur 1 (Federico Fontanetto), Brown 0 vs. Atlético de Rafaela 3 (Luis Montini, Matías Seletti y Santino Rosas Scalese).



Novena División: Independiente San Cristóbal 0 vs. 9 de Julio 1 (Lionel Ledesma), Sportivo Norte 1 (Brian Villafañe) vs. Dep. Libertad 2 (Joaquín Reynoso y Lautaro Lastra), Unión de Sunchales 0 vs. Arg. Quilmes 1 (Facundo Góngora), Peñarol 2 (Gino Alessio y Elías Mastafa) vs. Ben Hur 0, Brown 0 vs. Atlético de Rafaela 3 (Santino Stricker, Benjamín Gagliardo y Misael Rodríguez).



Novena Especial: Independiente San Cristóbal vs. 9 de Julio, Sportivo Norte vs. Dep. Libertad, Unión de Sunchales 1 (Thiago Strak) vs. Arg. Quilmes 1 (Facundo Corbat), Peñarol 1 (Lucas Romero) vs. Ben Hur 0, Brown vs. Atlético de Rafaela.



Octava Especial: Peñarol 1 – Ben Hur 0.



Categoría 2006: 9 de Julio 1 (Emiliano Vargas) vs Independiente San Cristóbal 0, Dep. Libertad 2 (Román Basualdo y Bautista Gramaglia) vs Sportivo Norte 0, Arg. Quilmes 0 vs Unión de Sunchales 4, Ben Hur 1 (Pedro Taverna) vs Peñarol 1 (Ramiro Bertolaccini), Atlético de Rafaela 6 (Tomás Pérez x 3, Martín López, Pedro Briggiler y Gianluca Amadío) vs Brown 0.



Categoría 2007: Dep. Libertad 2 (Máximo Turco y Lucio Ponte) vs Sportivo Norte 1 (Rodrigo Ballejos), Arg. Quilmes 0 vs Unión de Sunchales 1, Ben Hur 0 vs Peñarol 0, Atlético de Rafaela 3 (Gerónimo Avayay, Federico Liotta y Pedro Riberi) vs Brown 0. A 9 de Julio le dieron los puntos ya que Independiente San Cristóbal no presentó la divisional.



Próxima fecha (11°): Ben Hur vs. Brown de San Vicente, Argentino Quilmes vs. Peñarol, Deportivo Libertad vs. Unión de Sunchales, 9 de Julio vs. Sportivo Norte, Ferrocarril del Estado vs. Independiente San Cristóbal. Libre: Atlético de Rafaela.



Nota: En los partidos de Infantiles se invierten las localías.