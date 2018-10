Se programa la penúltima

Esta noche quedará confirmado cómo se jugará la 12° y penúltima fecha del torneo Clausura de Primera A liguista. El certamen tiene a Ben Hur y Peñarol como líderes pero también llegan con posibilidades matemáticas Atlético de Rafaela, Sportivo Norte y Florida de Clucellas.

En la pelea de abajo se podría dar una definición en este capítulo que se aproxima ya que Humberto quedó obligado a sumar los seis puntos que quedan en juego pero si Ramona suma uno quedará condenado y jugará la temporada 2019 en la Primera B.



La fecha que se viene: Ferrocarril del Estado vs. Argentino de Humberto, Unión de Sunchales vs. Sportivo Norte, Florida de Clucellas vs. Atlético de Rafaela, Ben Hur vs. 9 de Julio, Peñarol vs. Brown de San Vicente, Argentino Quilmes vs. Deportivo Libertad, Deportivo Tacural vs. Deportivo Ramona.



Las Posiciones: Ben Hur 21, puntos; Peñarol 21; Atlético de Rafaela 19; Sportivo Norte 18; Florida de Clucellas 18; 9 de Julio 15; Brown de San Vicente 15; Argentino Quilmes 15; Ferrocarril del Estado 14; Dep. Libertad 13; Dep. Ramona 11; Unión de Sunchales 8; Deportivo Tacural 6; Argentino de Humberto 5.



Atlético y los sunchalenses. En el torneo Clausura de Reserva todo depende de Unión de Sunchales, líder con 33 puntos, pero el escolta es Atlético de Rafaela con 32 y el Deportivo Libertad alcanza los 30. Entre estos tres saldrá el campeón.