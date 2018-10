Opinan cuatro ediles sobre el presupuesto

En la mañana de ayer fue presentado el proyecto de ordenanza 2019 a cargo del intendente Luis Castellano acompañado por sus funcionarios municipales en el Concejo Municipal (de lo que informa en la página 8).

Al respecto, este cronista de LA OPINION consultó a cuatro ediles para conocer sus preliminares miradas sobre el presupuesto. Se trata de Raúl Bonino (Cambiemos), Lisandro Mársico (PDP), Leonardo Viotti (UCR) y Silvio Bonafede (PJ).

"Lo más importante fue el planteo del Intendente como de nuestro lugar en el Concejo de ir estableciendo herramientas más ejecutivas y más ágiles para ir gestionando y resolviendo todas las cuestiones que se vienen a futuro en un escenario complicado, en donde la economía no ayuda, se ve necesario que el Ejecutivo pueda tener las herramientas e instrumentos para llevar adelante las políticas que crea conveniente, como desde el Concejo poder desarrollar de manera efectiva nuestra labor de control. Tanto el Intendente como en mi caso nos pusimos a disposición para todo lo que hay que ir resolviendo de la manera más rápida posible con la información necesaria que necesitamos nosotros en nuestra función y la agilidad para que el Ejecutivo lo tenga en tiempo y forma, en una economía que hoy presenta incertidumbres. Evitar lo que se da en la pública, donde las cuestiones políticas intervienen y las definiciones de cada uno de los sectores tienden a alejar las partes. En este proceso acercar las partes con la información necesaria y precisa", opinó el Presidente del cuerpo legislativo.

Por su parte, Mársico expresó que "nosotros analizaremos las necesidades que se plantean y los objetivos. Se habló de la incertidumbre que tiene el Intendente sobre las partidas de Nación y de Provincia ante los distintos ajustes que hay son 170 millones de pesos fueron presupuestados no existe la certeza de que lleguen. Habló de la necesidad que se cumple con el fondo de obras menores con una parte de 2017 y la totalidad de 2018, pidiendo un esfuerzo a los que cada uno representa para insistir y pidió intermediar ante los funcionarios para que ese dinero pueda venir e invertir en gastos corrientes u obras. Nos pidió trabajar juntos para votar a lo que más se asemeja realidad económica y financiera que sea en el momento que haya que votarlo: en noviembre la tributaria y a fines diciembre el presupuesto, con reuniones permanentes sobre la marcha de la economía y hacer los ajustes necesarios. Le pedí el compromiso de mandar la información escrita en tiempo y forma para que podamos evaluar las distintas modificaciones que nos vayan proponiendo y tener el tiempo para analizar y votar, y que no existan roces entre el Ejecutivo y el Concejo".

En tanto, Viotti destacó que "valoro el gesto del Intendente de haber subido con los funcionarios al Concejo. Adelantó que acá a fin de año este proyecto inicial puede ir cambiando por la imprevisibilidad que hay y sea difícil tener los números finos, pero a grandes rasgos será un presupuesto muy grande, poniendo especial énfasis en el gasto social; vamos a tener que pedir mucha información sobre cómo se gastará porque el 2019 es un año electoral. Lo importante es que los gastos y las inversiones se hagan como corresponde. Me llamó la atención la cantidad de venta de patrimonio de activos fijos en 47 millones, este año recaudaron 6,5 millones en la venta de unos terrenos para cruces ferroviarios; el predio de la flor es el más valioso y vamos a evaluar si es necesario. Vamos a ver si nos escucharon de cuidarse en los gastos internos, reducir el gabinete, cuidado con el gasto de comunicación que muchas veces son demasiado grandes. Queremos un gesto municipal con reducción de gastos y buena utilización de los recursos disponibles, vamos a acompañar en el reclamo a otros niveles de los gobiernos provincial y nacional para el envío de los recursos".

Finalmente, Bonafede señaló que "fue un hecho de madurez política porque durante muchos años era un trámite administrativo y estuvo muy claro el Intendente. Es prácticamente imposible hacer un presupuesto en una situación financiera y económica como la que estamos viviendo. ¿Qué va pasar con el fondo solidario, con el precio de los combustibles, con el cumplimiento de la tasa general de inmuebles o la gente guardará ese dinero y de otros impuestos para comer, con el registro de inspección pagarán los comercios, disminuirán sus ventas por caso las concesionarias? Las posibilidades de que estés cerca de la realidad son muy grandes. Desde el Concejo debemos empujar todos juntos, dejar de lado las banderías políticas, la sociedad tiene una necesidad de cosas básicas: alimento, salud y educación".



DOS DESPACHOS

DE COMISIÓN

Luego dieron dos despachos de comisión: un pedido de informes a la Provincia por el mal servicio que brinda la Empresa Güemes entre Rafaela y Rosario (Bonadefe) y una minuta de comunicación para que los concejales puedan entrar de manera libre a todas las dependencias municipales (Viotti). Hoy a las 8 habrá reunión de comisión.