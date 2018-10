Segatti, Brega y Gilli vencieron en Enduro

Respondiendo a lo anunciado, se llevó a cabo el pasado fin de semana, la sexta fecha del Campeonato de Enduro Santafesino, en un circuito ubicado en el predio del autódromo "Ciudad de Rafaela".

La actividad en pista se inició el sábado y se completó el domingo, con meritorias actuaciones de los representantes locales, que lograron imponerse en tres de las categorías que se disputaron en el trazado del Club Atlético.

Disfrutaron de esos halagos Fernando Segatti en Master Pro (se mantiene invicto en la actual temporada), Fernando Brega en Master Pro B y José Gilli en Pro C.

Otros rafaelinos que se destacaron son Gustavo Peralta, Adrián Peralta (segundo y tercero en Master Pro), Jorge Foti, Ariel Dellasanta (séptimo y noveno en Pro C), el citado Ariel Dellasanta, Adrián Peralta (tercero y séptimo en Enduro Sport Master), Esteban Palmucci y Luis Ordano (tercero y octavo en Principiante).

Las clasificaciones se resumen en el siguiente informe:

Pro A: 1º Juan Ignacio Favaro y 2º Horacio Favaro.



Master Pro: 1º Fernando Segatti; 2º Gustavo Peralta; 3º Adrián Peralta; 4º Diego Capri y 5º Mauro Martínez.



Pro B: 1º Raúl Luchetti; 2º Diego Wagner; 3º Nicolás Montes; 4º Gerardo Silicani y 5º Ignacio Cappelletti.



Master Pro B: 1º Fernando Brega; 2º Gabriel Odarda y 3º Raúl Bacella.



Pro C: 1º José Gilli; 2º Exequiel Bressi; 3º Hernán Turrubiano; 4º Lucas Alessiato; 5º Germán Schulz.. 7º Jorge Foti... 9º Ariel Dellasanta.



Enduro Sport: 1º Raúl Luchetti; 2º Iván Locascio; 3º Juan Manuel Vecino; 4º Emanuel Loyola y 5º Alejo Di Chiara.



Enduro Sport Master: 1º Martín Rubiolo; 2º Silvio Malpassi; 3º Ariel Dellasanta; 4º Darío Díaz; 5º Juan José Monjes... 7º Adrián Peralta.



Principiante: 1º Hernán Turrubiano; 2º Germán Heit; 3º Esteban Palmucci; 4º Leonardo Medrano; 5º Alejandro Alessiato... 8º Luis Ordano.



Pro A Cuadri: 1º Diego Lamelza.



Pro C Cuadri: 1º Cristian Belfiore y 2º Franchesco Lamelza.