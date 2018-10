Bajó el dólar en el debut de las bandas cambiarias

BUENOS AIRES, 2 (NA). - En la jornada inaugural de las bandas cambiarias, el dólar retrocedió ayer $1,14 con relación al viernes y cotizó a $40,74, mientras el Banco Central consiguió absorber $71.060 millones a través de una licitación de Leliq, a siete días, con una tasa promedio del 67,175%. Según el promedio elaborado por el Banco Central, la moneda norteamericana terminó la operatoria a $38,76 comprador y $ 40,74 vendedor, con un recorte del 2,7%.

La plaza cambiaria respondió favorablemente a las nuevas medidas anunciadas por el Banco Central que incluyen una banda de flotación del dólar entre 34 y 44 pesos, un esquema que se ajustará diariamente a una tasa de 3% mensual.

En el Banco Nación, la divisa finalizó a $ 40,45 y las cotizaciones mas altas las registraron el HSBC a $ 41,35 y el Santander, a $ 41.

En el marco de la nueva política cambiaria orientada a reducir la liquidez de la plaza y bajar la presión sobre el dólar, el Banco Central colocó 71.060 millones de pesos en Leliq a 7 días, con una tasa promedio del 67,175%. En esta operación, el Central pagó una tasa máxima del 72% y el rendimiento promedio subió 2,17% con relación al 65% del viernes pasado.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 416,9 millones y en futuros MAE sólo se hicieron operaciones US$ 2,10 millones. En el mercado mayorista, la divisa cerró a $ 39,60, lo que significó una fuerte baja de $ 1,65 respecto de la cotización del viernes.

"La primera rueda del mes presentó un panorama esperado por la autoridad monetaria, con el dólar operando con tendencia declinante y perdiendo toda la ganancia del viernes pasado", consignó el analista cambiario, Gustavo Quintana.

Por su lado, la consultora SBS, indicó que "la nueva política monetaria es extremadamente rígida y crea grandes riesgos para la actividad económica, especialmente si la inflación anual supera el 40% en septiembre".

Para la Fundación Mediterránea, "aunque existan zonas de intervención para el mercado cambiario, por debajo y por encima de 34 y 44 pesos, el plan parece diseñado para funcionar en un sendero en el que la paridad no toque esos extremos, ya que de perforarse el techo se habrán de activar turbulencias". "Habrá un aprendizaje y será inevitable mayor volatilidad cambiaria y de las tasas de interés", estimó la consultora.



ECONOMISTAS DUDAN

SOBRE EL SISTEMA

Distintos economistas dudaron de la efectividad del nuevo sistema de bandas en la política cambiaria y señalaron que habrá "una guerra entre el dólar y el peso" que repercutirá sobre el tope superior de la cotización dispuesta por el Banco Central.

La consultora Economía & Regiones planteó que el comportamiento del mercado parece ir "en procura de la banda superior de $44 por dólar para testear al Banco Central, su nueva política monetaria y al acuerdo con el FMI". Añadió que el acuerdo con ese organismo "no traerá tranquilidad para el mercado cambiario porque no asegura la estabilización macroeconómica".

El economista Arturo Porzecanski consideró que las bandas de flotación del dólar "no funcionan y son un estorbo, es mucho ruido y pocas nueces. Agregó que "al principio sí funcionan, como al principio funcionó el uno a uno, y después no. Cuánta experiencia ya tienen la Argentina y otros países con bandas y otras fijaciones artificiales del tipo de cambio que eventualmente fallaron", sostuvo.

El economista Salvador Distéfano proyectó que en octubre "se desata una guerra entre pesos y dólares" en la que el BCRA sacará pesos del mercado, subirá tasa y venderá dólares lo que "es probable que detenga la devaluación pero el costo será suspensiones despidos y cierre de pymes".

El analista económico Claudio Zuchovicki anticipó que "nos vamos a tener que acostumbrar a dos o tres días de volatilidad del dólar. A la larga lo van a estabilizar, obviamente en un valor alto", estimó el especialista. En declaraciones a radio La Red, Zuchovicki indicó que "con el faltante de pesos, es probable que el dólar vaya perdiendo volatilidad".