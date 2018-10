El Gobierno negocia por la aprobación del presupuesto

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Mientras se alargan las indefiniciones en un sector de la oposición, que duda entre oponerse o acompañar el proyecto de ley de Presupuesto 2019, el Gobierno apuró ayer las negociaciones para conseguir los votos aliados que necesita para la aprobación.

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que el Gobierno seguirá "dialogando y buscando consensos con los dirigentes de la oposición" y recalcó que Cambiemos no tiene mayorías parlamentarias, por lo cual necesita de ese intercambio para obtener la herramienta de gestión que es el presupuesto.

Con el Frente para la Victoria ya jugado por el rechazo tajante, la incógnita pasa por la postura que tomará la oposición denominada "dialoguista", en particular del bloque Justicialista y el Frente Renovador.

Mientras que Sergio Massa se despachó con términos muy duros para referirse al proyecto, al que calificó como "espantoso", "horrible" e "invotable", en el campamento del bloque Justicialista se manejan con mayor sigilo y no dan pistas, aunque todo indica que votarán divididos.

El que rompió con el espíritu cauteloso del justicialismo es el bonaerense Diego Bossio, quien a diferencia de muchos de sus colegas, tiene un margen mayor de autonomía porque no responde a ningún gobernador.

El ex titular de la ANSeS envió una nota dirigida al presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina (PRO), para solicitarle que, de manera urgente, se comunique con el Poder Ejecutivo Nacional para que reelabore en su totalidad el proyecto de Ley de Presupuesto".

Bossio argumentó que "al cambiar drásticamente la política económica y monetaria del país" a partir del acuerdo rubricado con el Fondo Monetario Internacional y los cambios en la política monetaria "se han modificado por completo los supuestos macroeconómicos que daban sustento a todo el Proyecto de Presupuesto bajo análisis".

A su entender, esta situación le pide al Gobierno retirar el proyecto y "reelaborarlo en su totalidad" a fin de que el Congreso nacional "se aboque a su urgente tratamiento en un texto que sí respete los presupuestos económicos vigentes hoy".

El pedido de Bossio se suma a un requerimiento similar que hizo la semana pasada el bloque kirchnerista encabezado por Agustín Rossi. .

Algunos de los puntos en discusión entre el oficialismo y el PJ dialoguista tiene que ver con la incidencia que tendrá el pacto con el FMI en los supuestos macroeconómicos y en las partidas contempladas en el Presupuesto, las limitaciones a la reestructuración de la deuda pública y la creación de un fideicomiso para la obra pública.

El debate en comisión del Presupuesto 2019 se tomó franco esta semana por la exposición del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y se retomará el jueves de la semana que viene con la presentación del secretario de Finanzas, Santiago Bausili, quien expondrá sobre el impacto que tendrá el acuerdo con el FMI en la "ley de leyes".

Los bloques del FpV-PJ, Justicialista y el Frente Renovador exigen que también asista al debate parlamentario del Presupuesto el flamante presidente del Banco Central, Guido Sandleris.

Según transcendió, el oficialismo sólo aceptaría que la visita del nuevo jefe de la entidad monetaria se haga en el marco de una reunión reservada con diputados y senadores.