Presupuesto con 37% más y descuento a cumplidores

Tal cual como lo anticipara LA OPINION, el Intendente Luis Castellano presentará a las 8:30 de hoy en el Concejo Municipal los proyectos de Presupuesto y de Tributaria correspondientes al 2019. La elaboración de ambas normas deparó mucho más trabajo de lo que habitualmente representan, dado el enorme grado de incertidumbre que reina en las finanzas del país.

El Presupuesto contempla un incremento total del orden del 37%, lo que elevará el total a manejar a unos 1.600 millones de pesos.

La palabra "incertidumbre" es la que más repiten los funcionarios por estas horas. Y no es para menos. Si se suman los diferentes ingresos que llegan de otros niveles del Estado sobre los cuales pende un enorme signo de interrogación, suman 174 millones de pesos. Entre ellos se cuenta el Fondo Federal Solidario o el Programa de Asistencia Financiera ($ 12 millones), el subsidio al transporte (a nivel nacional, 25 millones de pesos y a nivel provincial, $ 4.100.000), lo que le correspondía a la ciudad del crédito de 300 millones de dólares gestionado por la Provincia ante la Corporación Financiera Internacional del grupo Banco Mundial para concretar obras de pavimentos en Municipios y Comunas (deberían llegar 63 millones de pesos. Pero esto era en marzo, cuando el dólar no había pasado los $ 20 y ahora roza los $ 40 por billete verde) y el Fondo de Obras Menores (aún le deben al Municipio $ 4.400.000 a lo que hay que sumarle la totalidad de 2018 -$ 18,5 millones, de los cuales, el 50% podrían ser destinados a gastos corrientes- y los $ 47 millones de todo 2019).



PRIORIDAD A LO SOCIAL

El Presupuesto 2019 tiene el eje en la parte social. Todo el área tendrá un incremento -en promedio, con respecto al Presupuesto 2018- del 56%, contando salud, empleo, becas, educación, asistencia, programas como el "Seguila", el Centro Municipal de Oficios, Inclusión Educativa. "Será una apuesta fuerte", dijeron desde el Municipio.

Si bien el incremento parece importante, hay que tener en cuenta que la suba de los precios "come" buena parte de esos números.

El año pasado había sido el turno de la prevención en seguridad, con un importante crecimiento que se destinó a la incorporación de 25 nuevos agentes de la GUR. Para 2019, en términos absolutos subirá un 31 por ciento. Es decir que, deflacionado -quitándole el incremento lógico por la inflación- tendría el equivalente al mismo presupuesto. En principio, se destinaría a la compra de algunos móviles, mayor tecnología y a la ampliación del Centro de Monitoreo.



TRIBUTARIA CON DESCUENTO

En cuanto a la tasa, el Ejecutivo presentará un nuevo premio, destinado a aquellos contribuyentes que hayan pagado a tiempo desde noviembre de 2017 a octubre de este año: se verían beneficiados con un descuento del 5% del total. En la actualidad, se le daba un 10% de descuento a quienes pagaban todo el año en enero. Esto sirve para recaudar, pero es un beneficio que solo es válido para los que tienen el dinero en el bolsillo, dispuesto a ser erogado.

Por otra parte, seguirá la fórmula polinómica. Esto hará que en diciembre debería salir un nuevo incremento que surja de los aumentos de sueldos (es el 50% del total de la fórmula. Restaba un 8% de la paritaria y hay que sumarle todas las actualizaciones por las cláusulas gatillo), de la variación índice de precios mayorista (40% del total de la fórmula) y el 10% restante, al incremento sufrido por el gasoil. Los datos oficiales surgirán de lo aportado por el INDEC desde abril hasta noviembre. Dicho de otra forma: el impacto completo de la crisis económica -que se inició en abril y que aún perdura- se sentirá en esa suba. El Concejo Municipal había decidido menguar el aumento congelando los aumentos de las dietas del personal político. ¿Seguirá esto? Se verá a finales de noviembre.