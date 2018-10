Ganó Santero y carrerón de González

El piloto Julián Santero, con Dodge, se quedó ayer con el triunfo en una accidentada competencia que el Turismo Carretera (TC) llevó a cabo en el circuito puntano de La Pedrera en el marco de la undécima fecha del campeonato. Junto con Santero se subieron al podio Matías Rossi (Ford), quien se ubicó en la segunda posición y Agustín Canapino (Chevrolet) que logró el tercer puesto.

La carrera debió ser interrumpida como consecuencia de un accidente en la pista, ya que cuando se corría la decimocuarta vuelta el auto de Emanuel Moriatis (Ford) impactó contra un muro provocando un múltiple choque, que involucró a Jonathan Castellano (Dodge), Carlos Okulovich (Torino), Juan Catalán Magni (Dodge) y Gastón Mazzacane (Chevrolet).

La competencia comenzó siendo liderada por Rossi que tenía a Santero expectante detrás y luego venían Canapino, Mariano Werner (Ford), Sergio Alaux (Chevrolet) y Emiliano Spataro (Torino) en las seis primeras posiciones. En el segundo giro, Guillermo Ortelli se retrasó por un inconveniente en su Chevrolet y debió ir a boxes, mientras que Santero presionó a Rossi y al llegar a la séptima vuelta, consiguió su objetivo de quedar primero al doblegar a Rossi en la primera curva.

Todo se desarrollaba con normalidad hasta que fue interrumpida la carrera por el múltiple accidente y cuando se relanzó Santero aguantó la posición de privilegio, seguido por Rossi, Canapino y Werner. La competencia se mantuvo tranquila, Santero se escapó de Rossi, mientras que Alaux hizo lo propio con Werner y se ubicó en el cuarto lugar. Rossi finalmente quedó segundo y se ubica en lo más alto de la Copa de Oro con 52 puntos, seguido por Canapino con 47. La próxima fecha del Turismo Carretera será dentro de dos semanas, en el autódromo de Toay, La Pampa.



GONZALEZ, QUINTO

E ILUSIONADO

Por su parte, el rafaelino Nicolás González, con el Torino del A&P Competición, realizó una notable labor al finalizar en el quinto lugar, su mejor ubicación desde que se encuentra compitiendo en la categoría más importante y popular del automovilismo nacional. El piloto local superó a 6 pilotos en pista, luego de ser cuarto en la segunda serie, escaló desde el puesto 11° de partida en la final hasta el 5° lugar en que vio la bandera a cuadros, redondeando una gran labor. Fontana, Trosset, Spataro, Urcera (en su regreso al JP Carrera) y Nicolás Bonelli completaron los diez primeros puestos, respectivamente.

El trabajo de toda la temporada se vio reflejado en el gran resultado que Nicolás pudo concretar en el callejero de Villa Mercedes este domingo. González había tenido un muy buen rendimiento en la serie llegando en el 4º lugar. La final para el piloto de Torino fue decisiva en la suma de puntos con miras a buscar cumplir su objetivo más próximo pero de esto nos habló Nicolás quien en estas breves palabras nos resumo la carrera: “Tuvimos un gran auto que nos permitió avanzar, creo que ya venimos teniendo un buen auto desde Paraná donde hubiéramos sumado muy buenos puntos. Este era un circuito difícil en el que había que llegar y creo que fue importante encontrar un gran balance del auto. Un circuito en el que hay que estar muy concentrado pensando en esperar los momentos y así fue que sobre las últimas vueltas, peleando por la carrera, se pasan de largo Spataro y Fontana y pudimos aprovechar la oportunidad y avanzar dos posiciones que nos dejaron en el 5º lugar y quedar detrás de Werner que venía con una rueda pinchada y muy lento. En la horquilla priorice cuidar mi posición pero pude superarlo al salir a la recta para después buscar una buena maniobra aprovechando ir por fuera ya que tenía el neumático pinchado y no podía mantener la misma velocidad de mi Torino. La última vuelta la hice tranquilo y logramos el 5º puesto”. Así se expresaba al tiempo que una sonrisa enmarcaba su rostro y terminó completando con los agradecimientos: “Quiero agradecer a todos mis sponsors que hacen un esfuerzo muy grande para que yo pueda estar acá, a todos los que me acompañan siempre, mi viejo, Ruben Oggioni, mi novia, mi familia y mis amigos, esto es mérito de todos. Hace muchos años que venimos peleando por estar dentro de los mejores del TC y lo estamos logrando. No me quiero olvidar de Adrián Fernández a los chicos del taller, al asesoramiento de los motores de Claudio Garófalo, a la gente de Rafaela y la zona. Este fue un gran resultado que lo quiero disfrutar con todos.” González sumó puntos importantes en la final que ganó Julián Santero, mientras que Nicolás festejo también haber sido el mejor Torino clasificado de la undécima fecha del calendario 2018 del TC. En la Copa de Oro domina Matías Rossi con 52 puntos mientras que Nicolás se ubica 2º entre los pilotos de último minuto con un total de 238 puntos debajo del vencedor de la carrera y 8 puntos por encima de Nicolás Bonelli.



PILOTOS HOSPITALIZADOS

Un accidente importante se produjo en la vuelta 14 de la competencia cuando el vehículo de Moriatis se despistó en una curva y dio contra uno de los paredones, pero quedó en medio de la pista y fue impactado por el auto de Okulovich, que a su vez fue colisionado por el Dodge de Castellano. Además el automóvil de Catalán Magni también embistió al de Moriatis mientras que el vehículo de Mazzacane realizó un trompo para no chocar con otro competidor y la cola del Chevrolet pegó levemente contra la pared. Según se informó, los pilotos fueron asistidos de inmediato, ninguno sufrió lesiones graves aunque Moriatis (le colocaron un cuello ortopédico) y Okulovich (tenía dolores en la zona lumbar) fueron trasladados a un centro de salud de la zona. El doctor Rodolfo Balinotti señaló en diálogo con Campeones: "Okulovich está con un traumatismo de cadera y pelvis, seguramente tiene una fractura, pero está lúcido y Moriatis está en observación. Catalán Magni tiene traumatismo de tobillo y testículo".