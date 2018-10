"Los DDHH son violados también en democracia"

El Dr. Marcelo Trucco brindó una charla el miércoles último sobre “La protección internacional de los DDHH: avances y desafíos de su efectividad a nivel interno”, en la UCSE DAR, organizada por la cátedra de Derechos Humanos a cargo de los doctores Rodolfo Zehnder y Liliana Amione. Entre los asistentes estuvieron los concejales Leonardo Viotti y Alejandra Sagardoy, la ex edil Natalia Enrico, abogados, docentes, alumnos, entre otros."El objetivo es recordar cuáles son los compromisos internacionales que ha asumido nuestro país, especialmente en protección de derechos humanos, pero desde este desafío implica llevarlos a la práctica, hacerlos efectivos y operativos. A partir de ese compromiso, elaborar las normativas, las políticas públicas y el desafío que tiene el Estado de diseñar todo su aparato gubernamental para respetar y honrar esos compromisos internacionales. De nada sirve tener el Pacto de San José de Costa Rica, si tenés normas que lo contradicen abiertamente; sería un riesgo encontrar un doble estándar de los Estados que firman por un lado y después a nivel interno hacen lo que quieren", destacó Trucco a este cronista de LA OPINION, luego de la exposición.Trucco es el actual secretario de Derechos Humanos del gobierno provincial(hace más de un año que está en el cargo), un jurista de prestigio, la máxima autoridad en materia de Derechos Humanos de Santa Fe y referente a nivel nacional: es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y profesor superior en Ciencias Jurídicas.-Como es un tema transversal, pasan por el acceso a la Justicia, problemáticas vinculadas a derechos generales de la mujer, a la identidad; damos asesoramiento amplio, vienen personas por discriminación o violencia, se encara el problema y se los deriva a otras áreas del Gobierno que se ocupan de estos temas.-El Pacto ha dejado abierto un poco el asunto, cuando se refiere a la protección de la vida introduce esta temática en general a partir del momento de la concepción, dejando a los Estados la posibilidad de regular determinadas cuestiones. Nadie puede estar a favor del aborto, pero también hay cuestiones de políticas públicas que el Estado debe atender y es una responsabilidad indelegable. A nivel internacional hay comités de la mujer y de los derechos del niño que vienen recomendando a la Argentina y otros Estados la adopción de este tipo de legislación. Hay una discusión si la no adopción de este tipo de legislación podría estar desconociendo ciertas recomendaciones específicas que los comités internacionales han hecho contra la Argentina.-Ha quedado en la idea de la ciudadanía reducido a veces a ese contexto lamentable de nuestra historia, cuando a los alumnos les mencionen violaciones a los derechos humanos son las vinculadas al terrorismo de Estado como torturas, desaparición de personas. Los derechos humanos se violan también en democracia, los contextos democráticos no garantizan la vigencia y la garantía de derecho. No es patrimonio de las dictaduras la violación de los derechos, pero los contextos antidemocráticos garantizan un marco de impunidad para que esas violaciones no puedan ser investigadas, juzgadas o sancionadas.-Tenemos una decisión política del gobierno provincial de ir por algunos ejes principales: continuar y acompañar los juicios que se llevan adelante en la provincia por crímenes de lesa humanidad y el acompañamiento a las víctimas, abrir la agenda de los derechos humanos a los derechos en sentido de universidad, trabajar mucho en la educación para los derechos humanos con una llegada territorial.-Hay incidencias de problemáticas que se ven más en el norte que en el centro sur, por ejemplo la lucha contra la trata de personas, se verifican con muchos casos que provienen con impacto fuerte del norte, por sus cercanías limítrofes con otras provincias, ya sea trata no solamente de explotación sexual sino trata laboral, donde son sometidas a situaciones de explotación.