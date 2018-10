Analizan prohibir el tendido de redes aéreas en nuevas obras

Tal como se comentara en la crónica correspondiente a la última sesión del Cuerpo Legislativo local, en ella ingresó y fue girado a comisión un proyecto para prohibir el tendido de redes aéreas en nuevas obras y urbanizaciones; el área prensa del cuerpo colegiado emitió un informe al respecto, que a continuación ofrecemos.El concejal Leandro Lamberti, con la adhesión de Andrea Ochat y Carlos Gómez, presentó un proyecto de Ordenanza con el objetivo de establecer nuevas exigencias para obras y urbanizaciones, tanto del ámbito privado como público.Específicamente, se busca prohibir la instalación en el espacio aéreo municipal de redes de cualquier tipo, las que deberán ser indefectiblemente subterráneas o realizarse mediante tecnologías que no generen ningún tipo de contaminación visual. Se incluyen aquí los servicios de informática, telefonía, alumbrado público, semaforización, energía eléctrica, televisión, entre otros.“Buscamos la preservación, recuperación, mejora y el ordenamiento de la ciudad, para solucionar una problemática que es común en muchas localidades, más visibles en ciudades grandes, en donde la cantidad de cables que cruzan las calles generan no solo un gran impacto visual y contaminación ambiental, sino que termina luego en situaciones más complejas cuando esos cables son de energía eléctrica. Lamentablemente tenemos antecedentes locales de hechos fatales que han ocurrido por las tormentas y personas han perdido la vida”, fundamentó el edil Lamberti.Agregó luego que “es una buena etapa para ir transitando este camino y además estamos viendo, a pesar de que no hay una Ordenanza al respecto, nuevas urbanizaciones que por decisión propia del loteador han tomado la determinación de no hacer el tendido aéreo de cables y optar por lo subterráneo”.En cuanto al proyecto ingresado, el mismo establece además que los puestos aéreos de transformación de las nuevas redes eléctricas, denominados SETA, deberán emplazarse en lotes privados y no en los espacios públicos, ni veredas ni plazas. De igual manera se deberá proceder en el caso de edificios multifamiliares, de oficinas o similares, en donde dicha subestación deberá estar instalada dentro del predio.También se dispone un programa de reconversión de redes existentes con tendidos aéreos, para lo cual el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas correspondientes, deberá delimitar por vía reglamentaria distintas zonas o circuitos, diferenciados por prioridad de intervención. Su ejecución estará a cargo de cada una de las empresas, o del desarrollador privado según corresponda, pudiendo el Municipio colaborar con las mismas en la formulación y/o ejecución de cañeros u otras instalaciones de uso común.Lamberti detalló que la iniciativa fue analizada por personal técnico del Municipio y trabajada en conjunto con otras personas interesadas en la temática. “Sabemos que puede llegar a ser un tema controvertido, principalmente por los costos económicos, pero también tenemos que apuntar a la calidad de vida de los sunchalenses y ese es el objetivo. Entiendo que es un proyecto muy interesante para trabajar y debatir en Comisión”.Por su parte, el concejal Oscar Trinchieri destacó la nueva propuesta presentada y felicitó a su autor, como al equipo que trabajó en su elaboración. “Es importante que avancemos en este sentido, es pensar en la ciudad del futuro”. Más adelante remarcó también el desarrollo del loteo Ciudad Verde, “que no solo es muy agradable y estético, sino que evita los peligros posibles, sobre todo con las tormentas que se generan en la actualidad, con situaciones que lamentablemente se han llevado vidas”.