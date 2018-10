Nuevas adicciones en la sociedad tecnológica: pornografía online

En nuestra nota IV del 16 de septiembre pasado adelantábamos que en la presente entrega haríamos mención de las“Lejos de pensar que el acceso a la pornografía está reservado a los adultos, existen estudios que revelan que el 34% de los jóvenes entre los 10 y los 17 años afirma estar expuesto a contenido sexual online no deseado” (Carolina Lupo, revista Nuestro Tiempo, verano 2015).Los niños, jóvenes y adolescentesante el verdadero bombardeo pornográfico al que están sometidos por todos los medios en los que se mueven e interactúan: televisión, cine, publicidad estática en la vía pública, internet a través de las computadoras, celulares y redes sociales.Los jóvenes, todavía con escasa formación, con una configuración de su personalidad aún en desarrollo y con una madurez insuficiente para procesar estas experiencias son más proclives a ir asimilando ideas distorsionadas acerca de la sexualidad humana y les lleva a vivir en un constante estado de fantasía e irrealidad.Algunos datos provenientes de distintas investigaciones realizadas sobre jóvenes y adolescentes son más que elocuentes y deberían ser señales de alerta para los mayores:• Cuanto más baja es la edad de exposición y más extremo el material, mayor es la intensidad de sus efectos (Manning, 2006).• Entre 1998 y 2001 hubo un incremento del 17% al 39% en niños de 6 a 9 años expuestos a material pornográfico en los Estados Unidos, lo que les generaba culpa, malestar, vergüenza, confusión (Cantor, Mitchell, 2003).• El impacto inicial en la mente de un adolescente genera un profundo malestar y estrés, debido a que aún no está en condiciones de procesar psicológicamente esas imágenes, distorsionando la representación mental de las mismas. Entre ellos, las mujeres suelen ser más propensas a afirmar que la experiencia les resulta perturbadora.• Existe una notoria correlación entre el consumo de pornografía y la agresión física y sexual (Zillman, 1988; Ybarra, 2011). Algunos medios periodísticos españoles daban cuenta de los efectos que la película “50 sombras de Grey” habían producido en algunos adolescentes, quienes percibían la violencia sexual como un elemento erótico o un ingrediente “sexy”.• El 85% de adolescentes varones y el 50% de adolescentes mujeres han estado alguna vez expuestos a material pornográfico (Braun-Courville, 2009).• El fenómeno de sexting (que se refiere al envío de mensajes sexuales, eróticos o pornográficos por medio de celulares) entre adolescentes, está relacionado con la exposición a la pornografía (Van Ouystsel, 2014).• La industria pornográfica intenta convencer a las mujeres de que la pornografía es “sexy” (Manning, 2014).• La pornografía puede destruir la vida sexual de los hombres: en el marco de la 112ª reunión anual de la Asociación Americana de Urología (mayo de 2017), los científicos asistentes discutieron su creciente preocupación por la conexión negativa entre la pornografía y la vida sexual del hombre. Creen que la pornografía podría estar afectando el deseo sexual de los hombres y ponerlos en riesgo de padecer disfunción eréctil. Esencialmente muchos hombres que ven pornografía en internet tienden a desinteresarse en la relación sexual con una persona de la vida real. (www.aciprensa.com, citando publicación de Newsweek, 12-05-17).• 8 de cada 10 niños vivió una situación perturbadora en internet. El 37% de los entrevistados habló de exposición a imágenes obscenas o pornográficas; el 24% de violencia; el 20% de bullying y el 13% de discriminación. Por otro lado, 1 de cada 3 chicos admitió haber recibido mensajes desagradables por internet en el último año. (estudio “Kinds Online/ [email protected] Conectados. Investigación sobre percepciones y hábitos de niños, niñas y adolescentes en internet y redes sociales”, citado en Revista Rumbosdigital.com de mayo de 2018).“Diversos autores advierten que nos encontramos ante una verdadera, sin ser del todo conscientes de los riesgos y del grave peligro que supone para nuestros niños y jóvenes caer en estas prácticas tan destructivas” -sostiene Carolina Lupo en la revista citada-, y prosigue: “Las consecuencias de estas acciones también afectan a la siguiente etapa del ciclo vital de la persona. Así, las interacciones iniciales entre hombres y mujeres nacen, con una transformación de la persona amada desde un sujeto de amor hasta un objeto de placer. Las relaciones románticas de nuestros jóvenes se distorsionan y se deshumanizan. Se pierden el interés por el cortejo y el encanto de la seducción. Existe una erotización de la relación. La dinámica del conocimiento mutuo que conduce hacia el amor verdadero en el darse y recibirse con plenitud se transforma en un tener y en un usar, en relaciones posesivas y dependientes, en un consumir egoísta y desvinculado de todo afecto”.En este contexto se les transmite a los jóvenes (y no tan jóvenes) ideas tales como que:• “El sexo y el afecto son realidades independientes”.• “Si no hay relaciones sexuales tampoco existe verdadera intimidad”.• “Los hombres pueden disponer de la mujer que quieren cuando lo desean”.• “Las mujeres están dispuestas a tener sexo en todo momento”.• “Las mujeres deben responder a las demandas de los hombres”.• “El orgasmo femenino es espontáneo”.• “El sexo con violencia es algo normal y forma parte de toda fantasía sexual saludable”, (erotización de la violencia).Concluye la misma autora: “Sin lugar a dudas, la pornografía online está debilitando la capacidad de muchos jóvenes para poder desarrollar una visa afectivo-sexual saludable”.En la próxima entrega, nos referiremos a la prevención.