Triaca: "es un clima adverso"

BUENOS AIRES, 1 (NA). - El secretario de Trabajo, Jorge Triaca, sostuvo ayer que "hay un sector de la economía que está creciendo", pero aclaró que "la tarea del Gobierno es estar con los que más les cuesta".

El funcionario resaltó que es necesaria "una dirigencia política que resuelva los problemas de fondo y que no se vanaglorie de una situación coyuntural".

"Nosotros hacemos todo con mucha responsabilidad y sabiendo que es el camino que hay que transitar. Hacerlo requiere tomar decisiones que muchas veces son impopulares, que hay que pensarlas para el mediano y largo plazo", señaló.

Durante una entrevista con Radio Mitre, Triaca defendió las políticas económicas y monetarias del Ejecutivo, aunque consideró que hay "un clima adverso".

"Tuvimos una sequía que afectó el 30% de la producción, se cambiaron las reglas de juego internacionales y el Gobierno anterior nos dejó una dependencia energética, por lo que tenemos que importar", precisó.

Para el funcionario, el país "es ahora una Argentina distinta, en la que se puede trabajar y en la que se escucha al que piensa distinto".

"Es un clima adverso, pero también miremos que hay un sector de la economía que está creciendo y otros que tienen problemas, nuestra tarea como Gobierno es estar con los sectores a los que más les cuesta", resaltó.

Por otra parte, Triaca respaldó también las tasas de interés del Banco Central y resaltó que "cuando la plata la ponés en el sistema financiero también corrés riesgo".

"Tenemos que trabajar por esa pequeña empresa que paga sus impuestos en lugar de las que no los pagan. El que trabaja en la informalidad tiene que ser combativo, discutamos eso", agregó.

En este sentido, detalló que "todavía hay un tercio de los trabajadores que está en negro" y consideró que "si no se enfrenta ese desafío", la Argentina "no va a crecer".

Además, Triaca se refirió a la posibilidad de convocar a la CGT y a varios sindicatos para renegociar paritarias: "Si hay varios sindicatos que ya se acercaron. La verdad es que me parece que esos son grandes títulos, pero la realidad es que todas esas cosas ya se están haciendo", resaltó.

Finalmente, el secretario de Trabajo opinó que el presidente Mauricio Macri "está haciendo las cosas que hay que hacer" y sostuvo que tiene "la energía para llevarlas adelante".